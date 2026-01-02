Курс валют на 2 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курс валют на пятницу, 2 января. / © Национальный банк Украины

Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 2 января. Доллар потерял 18 коп., евро снизилось в цене аж на 24 коп. С лотой опустился на 9 коп.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 42,17 (-18 коп.)

Курс евро

1 евро - 49,55 (-24 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,71 (-9 коп.)

Напомним, банкир Тарас Лесовой сообщил, что будет с курсом доллара в январе 2026 года. В частности, в первой половине января ожидается некоторое понижение курсового давления. Курс доллара не будет отличаться резкими изменениями. НБУ будет контролировать ситуацию на валютном рынке.

