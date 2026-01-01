Какой праздник 1 января 2026 года / © ТСН

1 января 2026 года — четверг. 1407 день войны в Украине.

Какой сегодня праздник

1 января верующие празднуют День памяти святого Василия Великого / © Фото из открытых источников

Сегодня, 1 января, верующие празднуют День памяти святого Василия Великого. Василий Великий заключил монашеские правила, которые стали основой восточного монашества, и известен своей заботой о бедных и больных — в частности, основанием большого благотворительного комплекса «Василиада». Ему приписывают авторство Литургии святого Василия Великого, совершаемое в определенные дни церковного года.

1 января в церковном календаре Обрезание Господне / © Фото из открытых источников

Также 1 января в церковном календаре Обрезание Господне. Оно установлено в память о произошедшем на восьмой день после Рождества Христова, когда Младенец Иисус, по иудейскому закону, был обрезан и получил имя Иисус. Этот праздник напоминает о добровольном принятии Христом человеческого закона и Его полном вхождении в человеческую историю. В то же время, обрезание Господне имеет глубокий духовный смысл — оно указывает на потребность внутреннего, духовного «обрезания», то есть очищение сердца от греха, гордыни и страстей.

1 января в Украине и мире празднуют Новый год / © Pixabay

1 января в Украине и мире празднуют Новый год. Праздник начала нового календарного цикла, символизирующий обновление, надежду и новые возможности. Его празднуют в разных культурах мира с давних времен, связывая с изменением естественных ритмов, движением небесных тел и стремлением человека подвести итоги прошлого года.

1 января Январь День авторского права / © Pixabay

Также 1 января День авторского права. Цель этого дня — напомнить о важности уважения интеллектуальной собственности: литературы, музыки, искусства, журналистики, научных и цифровых продуктов. Авторское право защищает авторов от незаконного использования их работ и одновременно стимулирует развитие культуры, образования и креативных индустрий.

1 января Всемирный день семьи. / © Pixabay

А еще 1 января Всемирный день семьи. Этот день призывает проводить время с родными, укреплять семейные связи, говорить о взаимопонимании, заботе и ответственности друг за друга. Он напоминает, что именно семья формирует человеческие ценности, передает традиции и дает чувство безопасности и благополучия.

1 января празднуют День обязательств / © Pixabay

1 января празднуют День обязательств. Смысл этого дня — не только в громких обещаниях, но и в искренней готовности действовать: придерживаться слова, работать над собой, быть ответственным в отношениях, работе и ежедневных выборах. Обязательства могут касаться здоровья, развития, семьи, профессионального роста или внутренней гармонии.

1 января Всемирный день мира и молитв за него / © Pixabay

Также 1 января Всемирный день мира и молитв о нем. В этот день многие участвуют в молитвах за мир, медитациях или мероприятиях, направленных на гармонизацию отношений между народами, семьями и отдельными людьми. Молитвы и благие намерения в этот день символизируют стремление человечества преодолеть насилие, конфликты и непонимание.

1 Января День общественного достояния / © Pixabay

А еще 1 января День общественного достояния. Праздник напоминает о важности свободного доступа к культурному и научному наследию, стимулирует творчество и образование, ведь общественное достояние позволяет новым поколениям вдохновляться классикой, создавать ремиксы, переводы, адаптации и новые произведения.