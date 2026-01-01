День ангела 1 января: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 1 января, день ангела / © Pixabay

Реклама

Кто празднует день ангела 1 января

1 января 2026 поздравьте с именинами Богдана, Василия, Вячеслава, Григория, Ивана, Михаила, Николая, Александра, Петра, Якова, Эмилию.

Богдан — старославянское происхождение, означает “Богом данный”. В детстве весел, оптимистичен. Во взрослом возрасте становится благоразумным.

Василий — древнегреческое имя, переводится как ”царь”. В детстве тихий, упорный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Реклама

Вячеслав — старославянские корни, толкуется как “великая слава”. В детстве требователен к себе и другим. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Григорий — древнегреческое происхождение, означает “бдительный”. В детстве решителен, уверен. Во взрослом возрасте становится активным.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как “милость Божия”. В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Михаил — древнееврейские корни, толкуется как “кто как Бог”. В детстве вежливый, искренний. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Реклама

Николай — древнегреческое происхождение, означает “победитель народов”. В детстве дружелюбный, общительный. Во взрослом возрасте всегда готов помочь.

Александр — древнегреческое имя, переводится как “защитник”. В детстве решителен, уверен в себе. Во взрослом возрасте становится преданным.

Петр — древнегреческие корни, толкуется как “скала”. В детстве наивный, нежный. Во взрослом возрасте становится самостоятельным.

Иаков — древнееврейское происхождение, означает “наступать по пятам”. В детстве разговорчив, непоседлив. Во взрослом возрасте становится болтливым.

Реклама

Эмилия — латинское имя, переводится как “соперница”. В детстве здравомыслящая, умная. Во взрослом возрасте становится эмоциональной.

День ангела 1 января — душевные поздравления в прозе

День ангела 1 января — душевные поздравления в прозе / © Pixabay

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, дарит покой в душе и наполняет каждый день светом, радостью и теплом. Желаю счастья, здоровья и безграничного вдохновения во всех начинаниях.

***

С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда шагает рядом, защищает от невзгод и ведет по пути добра и гармонии. Желаю мира в сердце, радости в душе и ярких моментов жизни.

Реклама

***

Поздравляю с днем ангела! Пусть твой небесный хранитель оберегает тебя во всем, дарит силы преодолевать трудности и приносит в жизнь только счастливые мгновения. Желаю гармонии, здоровья и тепла в любом дне.

***

С днем ангела! Пусть твое сердце всегда чувствует поддержку небесного покровителя, а жизнь будет наполнена светом, радостью и искренними улыбками. Желаю мира, благополучия и любви на каждом шагу.

Реклама

***

Поздравляю тебя с именинами! Пусть ангел-хранитель всегда охраняет твои мечты, ведет по пути добра и наполняет жизнь счастьем, гармонией и вдохновением. Желаю здоровья, удачи и безграничной радости.