В Луцке и Ковеле раздались взрывы: города атаковали дроны, работает ПВО

Дрон

В первые часы нового года Волынскую область атаковали вражеские беспилотники. По сообщениям мониторинговых каналов, в Луцке и Ковеле раздались взрывы - жители слышали работу сил ПВО.

По непроверенной информации, Ковель стал первым городом в 2026 году, подвергшимся массированной атаке БпЛА. Сообщается о попадании в объекты энергетической инфраструктуры. В результате атаки часть города осталась без электроснабжения.

Городской голова Луцка Игорь Полищук сообщил, что угроза для областного центра сохраняется.

«Шахед уже на подлете в Луцк. Наши по нему работают», – написал он.

Официальная информация о масштабах повреждений и возможных пострадавших уточняется.

Напомним, что с утра 6 декабря во время тревоги в Луцке произошли мощные взрывы. В Волынской области снова раздались сирены в 06:27. Город атаковали беспилотники. Произошли попадания.