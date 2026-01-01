WSJ: американская разведка опровергла фейковые заявления Кремля об «атаке на Путина»

ЦРУ / © Associated Press

Американская разведка не подтвердила заявления России о якобы попытке удара по президенту РФ Владимиру Путину и его резиденции . Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на оценки спецслужб США.

По данным американских чиновников, Центральное разведывательное управление США и Агентство национальной безопасности США не нашли никаких доказательств того, что Украина или другие силы пытались атаковать личные объекты российского президента.

Как отмечает The Wall Street Journal , разведданные США свидетельствуют о том, что удары, которые Россия пыталась связать с «атакой на Путина», были направлены на военные цели в регионе, а не на частные резиденции или места нахождения главы Кремля. Информация о «массированном ударе десятками беспилотников по резиденции на Валдае» не подтверждается никакими независимыми данными.

Американские источники также отмечают, что заявления Москвы рассматриваются как элемент информационной кампании. Ее целью могло быть создание напряжения вокруг безопасности российского руководства и влияние на международные политические процессы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский публично назвал российские обвинения фейком.

В то же время в США также выражали сомнения в вероятности российской версии событий. В частности, президент Дональд Трамп ранее публично распространял материалы, которые подвергали сомнению правдивость заявлений Кремля о «покушении».

Напомним, издание Le Monde со ссылкой на источник, близкий к президенту Франции Эммануэлю Макрону, сообщило, что у Путина нет доказательств, чтобы подтвердить, что "нападение" беспилотников Украины на его резиденцию действительно имело место. Неназванный собеседник отмечает, что позиция Кремля противоречит сама себе относительно того, что произошло.

Заметим, что спикер Кремля Дмитрий Песков отказался скаать, где был сам «фюрер» Путин во время «атаки» на резиденцию . Мол, эта тема не подлежит публичному обсуждению.