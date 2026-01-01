Оракул Ленорман на 29 декабря 2025 – 4 января 2026 для всех знаков зодиака: завершение года и мягкий старт нового

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман помогает увидеть общие тенденции недели и понять, как лучше прожить период перехода между годами. Конец декабря и начало января способствуют завершению дел, переосмыслению планов и спокойному вхождению в новый ритм без резких решений.

Недельный прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Медведь

Неделя ответственности и контроля. Возможно, придется принимать инициативу в свои руки или защищать собственные интересы.

Телец — Дерево

Период замедления и обновления. Следует заботиться о самочувствии и не перегружать себя делами.

Близнецы — Письмо

Важная информация или новости будут определять дальнейшие шаги. Неделя благоприятна для договоренностей и общения.

Рак — Дом

Фокус на семье, уют и стабильность. Хорошее время для отдыха и восстановления сил.

Лев — Букет

Приятные события, знаки внимания и тёплые эмоции. Неделя подарит ощущение праздничности и поддержки.

Дева — Книга

Период внутренних выводов. Не все решения стоит озвучивать – некоторые вещи лучше оставить для себя.

Весы — Перекресток

Необходимость выбора. Важно определиться с направлением, не откладывая решение надолго.

Скорпион — Коса

Решительное завершение процесса или отказ от лишнего. Неделя потребует смелости.

Стрелец — Корабль

Планы на будущее и новые горизонты. Хорошее время для стратегического мышления.

Козерог — Якорь

Стабильность и крепкая позиция. Вы входите в новый год с чувством опоры.

Водолей — Аист

Обновления и изменения. Даже незначительные шаги приведут к важным сдвигам.

Рыбы — Луна

Чувствительность и потребность в эмоциональном комфорте. Следует беречь себя и избегать перегрузки.

Период с 29 декабря по 4 января будет спокоен, но значим. Львы и Тельцы сосредоточятся на восстановлении и теплых эмоциях, Весы будут стоять перед выбором, а Козероги ощутят стабильность и уверенность в новом году. В общей сложности неделя подходит для завершения дел и мягкого перехода к новому этапу.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.