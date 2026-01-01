- Дата публикации
Оракул Ленорман на 29 декабря 2025 – 4 января 2026 для всех знаков зодиака: завершение года и мягкий старт нового
Период с 29 декабря 2025 года по 4 января 2026 года станет переходным — между итогами уходящего года и первой настройкой на новый этап. Карты Ленорман советуют не спешить, беречь энергию и внимательно относиться к внутренним ощущениям.
Оракул Ленорман помогает увидеть общие тенденции недели и понять, как лучше прожить период перехода между годами. Конец декабря и начало января способствуют завершению дел, переосмыслению планов и спокойному вхождению в новый ритм без резких решений.
Недельный прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Медведь
Неделя ответственности и контроля. Возможно, придется принимать инициативу в свои руки или защищать собственные интересы.
Телец — Дерево
Период замедления и обновления. Следует заботиться о самочувствии и не перегружать себя делами.
Близнецы — Письмо
Важная информация или новости будут определять дальнейшие шаги. Неделя благоприятна для договоренностей и общения.
Рак — Дом
Фокус на семье, уют и стабильность. Хорошее время для отдыха и восстановления сил.
Лев — Букет
Приятные события, знаки внимания и тёплые эмоции. Неделя подарит ощущение праздничности и поддержки.
Дева — Книга
Период внутренних выводов. Не все решения стоит озвучивать – некоторые вещи лучше оставить для себя.
Весы — Перекресток
Необходимость выбора. Важно определиться с направлением, не откладывая решение надолго.
Скорпион — Коса
Решительное завершение процесса или отказ от лишнего. Неделя потребует смелости.
Стрелец — Корабль
Планы на будущее и новые горизонты. Хорошее время для стратегического мышления.
Козерог — Якорь
Стабильность и крепкая позиция. Вы входите в новый год с чувством опоры.
Водолей — Аист
Обновления и изменения. Даже незначительные шаги приведут к важным сдвигам.
Рыбы — Луна
Чувствительность и потребность в эмоциональном комфорте. Следует беречь себя и избегать перегрузки.
Период с 29 декабря по 4 января будет спокоен, но значим. Львы и Тельцы сосредоточятся на восстановлении и теплых эмоциях, Весы будут стоять перед выбором, а Козероги ощутят стабильность и уверенность в новом году. В общей сложности неделя подходит для завершения дел и мягкого перехода к новому этапу.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.