У мэра Луцка проводят обыски: что известно

Игорь Полищук

Сегодня, 19 декабря, НАБУ проводит обыски у мэра Луцка Игоря Полищука и руководителя Волынского облсовета Григория Недопада.

Об этом сообщает Insider Media со ссылкой на правоохранительные органы.

Официальная информация о том, в рамках какого дела проходят обыски и в каком процессуальном статусе находится мэр города, отсутствует.

Впоследствии Полищук сообщил, что никаких вещей или документов у него не изымали, процессуального статуса у него нет, пишет «Волынские новости».

«Работники НАБУ вели себя корректно и профессионально, замечаний к их работе нет», — отметил Игорь Полищук.

Ранее сообщалось об обысках НАБУ в центральном аппарате Государственной налоговой службы и ряде областных управлений. Как отмечалось, обыски могли быть связаны с делом по масштабной коррупции в энергетике (дело «Мидас»), однако официальных деталей от бюро не поступало.