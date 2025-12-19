- Дата публикации
У мэра Луцка проводят обыски: что известно
Что стало причиной обысков — пока неизвестно. Мэр города уверяет, что никаких вещей или документов у него не изымали.
Сегодня, 19 декабря, НАБУ проводит обыски у мэра Луцка Игоря Полищука и руководителя Волынского облсовета Григория Недопада.
Об этом сообщает Insider Media со ссылкой на правоохранительные органы.
Официальная информация о том, в рамках какого дела проходят обыски и в каком процессуальном статусе находится мэр города, отсутствует.
Впоследствии Полищук сообщил, что никаких вещей или документов у него не изымали, процессуального статуса у него нет, пишет «Волынские новости».
«Работники НАБУ вели себя корректно и профессионально, замечаний к их работе нет», — отметил Игорь Полищук.
Ранее сообщалось об обысках НАБУ в центральном аппарате Государственной налоговой службы и ряде областных управлений. Как отмечалось, обыски могли быть связаны с делом по масштабной коррупции в энергетике (дело «Мидас»), однако официальных деталей от бюро не поступало.