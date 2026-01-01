Церковный праздник 1 января / © pixabay.com

Реклама

Сегодня, 1 января, в православном календаре день памяти святого Василия Великого. Василий происходил из известной христианской семьи, давшей Церкви нескольких святых. Его родители, Василий Старший и Эмилия, воспитывали детей в глубокой христианской вере.

Василий получил отличное образование в Кесарии, Константинополе и Афинах. Он изучал риторику, философию и классическую литературу, а затем обратил внимание на богословие и христианскую жизнь. В Афинах Василий познакомился с Григорием Нисским, с которым позже активно работал над развитием Церкви.

Вернувшись в Каппадокию, Василий избрал жизнь аскета и монаха. Его идеалом было сочетание строгого подвижничества с активным служением людям. Он основал многочисленные монастыри и разработал первое систематизированное монашеское правило, известное как «Правило святого Василия», повлиявшее на монашеские общины Восточной Церкви до сих пор.

Реклама

Его подход к монашеству был практичен: он подчеркивал не только духовный рост, но и помощь бедным, больным и отверженным.

Святой Василий Великий был пионером церковной благотворительности. Он создал «Василиады» — комплекс построек, где сочетались больница, приют для бедных, сирот и путешественников. Это был прообраз современных благотворительных организаций.

Церковный праздник 1 января — Обрезание Господне

Праздник установлен в честь того, что Иисус Христос, согласно еврейскому закону, был обрезан на восьмой день после рождения. Оно напоминает о Его полном вхождении в закон и традиции своего народа.

По закону Моисея (Бытие 17:12) все мужчины должны были быть обрезаны на восьмой день от рождения. Таким образом, Обрезание Господне подчеркивает повиновение Христу Закону и Его человеческой природе.

Реклама

Обрезание — символ завета Божия с Авраамом и его потомками. Поэтому праздник показывается единство Закона и благодати, подготовка к будущему служению Христа. Обрезание сопровождалось присвоением Ему имени, являющегося важным актом в библейской традиции.

Приметы 1 января

Народные приметы 1 января / © Pixabay

Морозная погода сулит хороший урожай хлеба и богатый год.

Наши предки в этот день наблюдали за облаками.

Утренний иней — указывает на хороший урожай зерна.

Что завтра нельзя делать

По народным поверьям, сегодня не следует делать несколько вещей: избегать чрезмерного употребления алкоголя и чревоугодия, не проводить свадьбы, воздержаться от охоты и убоя скота, не выбрасывать мусор и не заниматься генеральной уборкой, а также не давать и не брать деньги взаймы. Считалось, что нарушение этих правил может привести к неприятностям и непредсказуемым неурядицам в жизни.

Что можно делать завтра

В православный праздник сегодня верующие обращаются к святому Василию с молитвами о защите от бед, недугов и злых намерений людей. Полагают, что он помогает обретать душевное спокойствие, а также является покровителем учеников и свиноводов.

В этот день принято собираться за праздничным столом с родными и близкими, обмениваться пожеланиями здоровья, добра и мира, просить прощения и отпускать оскорбления. Особенно хорошо 1 января делать хорошие дела для нуждающихся: верят, что через помощь другим люди приближаются к Господу и очищают душу от грехов.