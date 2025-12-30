Доплаты для пенсионеров: кто и сколько может получить в течение 2026-го

пенсия. / © ТСН

В течение следующего года некоторые категории пожилых людей могут рассчитывать на ежемесячные доплаты - кроме основной ежемесячной пенсии . В частности, об этом идет речь в Законе Украины №1767.

Кто из пенсионеров будет получать больше денег с 1 января 2026 года, сообщает издание Новости.LIVE.

Отмечается, что размер ежемесячной доплаты для пенсионеров за особые заслуги может составить 23-35% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В течение 2026 сумма надбавки будет составлять от 597 до 908 грн.

Если пенсионер одновременно имеет право на несколько видов такой доплаты, ему устанавливают только одну – наибольшую по размеру.

Кто может получить доплаты

Согласно статье 5 Закона "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", пенсионеры, имеющие выдающиеся заслуги в развитии, защите или прославлении Украины, имеют право на специальные доплаты.

Категории пенсионеров, имеющих право на надбавки:

космонавты, осуществлявшие выход в открытый космос или управлявшие экспериментальными летательными аппаратами;

участники боевых действий и ветераны войны, награжденные орденами за личное мужество и героизм во время защиты Украины;

спортсмены, получившие чемпионские звания или установившие рекорды на европейских, мировых, Олимпийских или Паралимпийских соревнованиях.

граждане, отмеченным государственными наградами, почетными званиями или имеющим статус лауреата государственных премий, в частности со званием "Заслуженный".

Как оформить надбавку

Прибавка за особые награды не назначается автоматически. Для его получения необходимо подать заявление на установление доплаты за особые заслуги государству. Сделать это можно двумя способами: либо лично обратиться в отделение Пенсионного фонда, либо онлайн – через электронный кабинет.

Кроме того, следует предоставить документы, подтверждающие право на выплату. Это могут быть удостоверения, награды, дипломы, справки или другие официальные бумаги.

В случае смерти пенсионера, имевшего право на прибавку, часть выплаты может быть переоформлена в его близких родственников. Размер так называемой "переходной" доплаты составляет от 70% до 90% суммы, получаемой умершим.

Напомним, в марте 2026-го в Украине состоится индексация пенсий Всего на выплаты 10,3 млн. украинских пенсионеров в госбюджете на следующий год предусмотрено 251,3 млрд. грн. Часть будет использована на индексацию. Впрочем, не все пенсионеры получат повышенные выплаты.