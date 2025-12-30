- Дата публикации
Нужно ли Украине усиление мобилизации: Чмут объяснил
Чмут призывает провести исследование, прежде чем что-либо делать с мобилизацией.
В Украине обсуждается возможность усиления мобилизации. Чтобы осуществить реформу или принять закон, следует руководствоваться данными и фактами.
Об этом рассказал волонтер и руководитель фонда «Вернись живым» Тарас Чмут «Украинской правде» .
Чмут объясняет: перед тем, как что-то делать, нужно об этом подумать.
"Вот перед тем, как что-то делать с мобилизацией, давайте проведем хотя бы какое-то адекватное исследование, что мы хотим, и что по факту происходит", - отметил он.
Только после этого, продолжает он, можно будет делать выводы и принимать решения.
«А не просто кому-то понравилось — и мы раздали денег или запустили какую-то реформу, или приняли очередной закон. Давайте учиться приходить в управление государства, опираясь на данные, а не на эмоции и предпочтения отдельных персоналий», — призвал он.
Как известно, мобилизации подлежат только военнообязанные мужчины, которым более 25 лет, или те, кто закончил кафедру военной подготовки и получил офицерское звание.
Согласно закону, исключения позволяют мобилизовать мужчин до 25 лет, которые:
имеют опыт военной или альтернативной службы;
прошли базовую общевойсковую подготовку в военных учебных заведениях, центрах ВСУ, правоохранительных органах или учебных заведениях с соответствующими программами.