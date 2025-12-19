Мобилизация-2026: что могут изменить через 14 дней

Военный эксперт Владислав Селезнев назвал сценарий мобилизации-2026 / © ТСН

В Украине продолжается мобилизация и накануне четвертой годовщины ее проведения (она была объявлена указом президента от 24 февраля 2022 года) бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии для ТСН.ua назвал сценарии, при которых государство будет считать ее, мобилизацию, еще более удовлетворительной.

Напомним, сейчас время от времени областные территориальные центры комплектования и социальной поддержки на своих официальных ресурсах выражают возмущение из-за того, что некоторые гражданские мешают им проводить мероприятия оповещения.

«Вопрос о том, какую бы мобилизацию государство расценивало как идеальную, имеет очевидный ответ», — говорит Селезнев.

И продолжает: «Есть закон Украины о мобилизации и мобилизационной подготовке. Там определен круг государственных должностных лиц, институций, отвечающих за этот кейс. А у нас получается так, что за мобилизацию отвечает ТЦК и, соответственно, все камни сыпятся на голову ТЦК. Хотя это государственное дело и этим должно заниматься правительство во главе с премьер-министром. А также органы местного самоуправления, руководители организаций, предприятий и учреждений. Закон четко определяет обязанности. По факту видим, что оповещение — это головная боль ТЦК. Опция «хочу-не хочу» не должна работать, есть норма закона. Не должно быть такого, что глава сельсовета будет размышлять, мол, хочу — занимаюсь (оповещением), не хочу — не занимаюсь».

При этом Селезнев напоминает о ситуации с мобилизацией в Украине в феврале-марте 2022 года.

«Вспомним, что было возле ТЦК в те дни (очереди из желающих идти защищать Украину в первые дни полномасштабного вторжения — Ред.). Многим отказывали в возможности стать в ряды украинского войска! Сейчас львиная часть собирающихся в очередях возле ТЦК — это люди, которые пытались получить продолжение отсрочки. Почему так изменилась ситуация? Во-первых: не был соблюден фактор справедливости. Восприятие войны, например, в Изюме, Харькове отличается от восприятия войны в Ужгороде. Во-вторых, у нас де-факто провалена коммуникационная кампания на уровне государства. Где наша пропаганда, которая должна всячески мотивировать граждан? А у нас множество институций», — говорит Селезнев.

По его словам, мобилизация может быть значительно улучшена, если будет соблюдена справедливость при реализации соответствующих мер.

Мобилизация с мотивацией

По словам Селезнева, который в свое время служил в Генеральном штабе ВСУ (этот орган военного управления, в частности, разрабатывает мобилизационные планы), вопросы мотивационных факторов в современных условиях — это и убеждение, и финансовые выгоды.

«Но если контрактник в первый год службы получает меньше охранника в супермаркете в центре Киева, то это безобразие. Я имею в виду не тех контрактников, которые выполняют задачи на поле боя, а тех, кто в тыловых подразделениях», — говорит военный аналитик.

Мобилизация в 2026 году: прогноз

По мнению Селезнева, преимущество на поле боя Украине могут дать не столько мобилизованные в большом количестве, сколько технологии, техника и тактика.

«Именно это может дать нам преимущество даже при меньшей численности. Очевидно, что мобилизация должна продолжаться (пока она продлена до февраля — Ред.). На поле боя гибнут и получат ранения наши воины, нужны ротации, потому как находиться на позициях по 200 суток — это вне человеческих возможностей», — говорит эксперт.

Резюмируя, Селезнев предполагает, что, возможно, в Украине следует возобновить срочную службу.

«Таким образом, мы сформируем наш будущий мобилизационный резерв. Крайние срочники уволились со службы во время полномасштабной войны. Обсуждений по возобновлению (срочной службы — Ред.) пока нет», — уточняет он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что изменится для военнообязанных во время мобилизации-2026. Для части забронированных мужчин могут запретить выезд за границу.