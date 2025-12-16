Джошуа против Джейка Пола: букмекеры определили фаворита громкого боя

Джейк Пол и Энтони Джошуа / © Associated Press

Реклама

В ночь на 20 декабря в Майами (США) состоится грандиозный вечер бокса, который возглавит бой бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа с видеоблогером Джейком Полом.

Британский боксер и американский шоумен проведут официальный восьмираундовый поединок, транслировать его будет стриминговый сервис Netflix.

В ноябре Пол должен был биться с чемпионом мира в легком весе Джервонтой Дэвисом, но выставочный поединок сорвался из-за обвинений в адрес Дэвиса в домашнем насилии.

Реклама

36-летний Джошуа вернется на ринг впервые с сентября прошлого года, когда он нокаутом проиграл Даниелю Дюбуа.

28-летний Пол в своем последнем бою в июне этого года единогласным решением судей одолел Хулио Сезара Чавеса-младшего. Перед этим блогер в ноябре прошлого года одержал победу над легендарным Майком Тайсоном.

Прогноз букмекеров на бой Джошуа – Пол

Букмекеры считают абсолютным фаворитом грядущего поединка британца. На победу Джошуа можно поставить с коэффициентом 1,08. Выигрыш Пола станет огромной сенсацией – 7,00.

Ничья, как наименее вероятный результат в боксе, оценена коэффициентом 21,00.

Реклама

Наиболее вероятным результатом боя букмекеры считают победу Джошуа нокаутом – 1,25. Триумф Эй Джея судейским решением – 5,50.

Досрочная победа Пола оценивается коэффициентом 13,00. Успех Джейка по очкам – 17,00.

Напомним, ранее Джошуа показал, как готовится к бою с Джейком Полом под руководством украинского тренера.