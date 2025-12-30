- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 272
- Час на прочитання
- 1 хв
Чи потрібне Україні посилення мобілізації: Чмут пояснив
Чмут закликає провести дослідження, перш ніж щось робити з мобілізацією.
В Україні обговорюють можливість посилення мобілізації. Щоб здійснити реформу чи ухвалити закон, слід керуватися даними й фактами.
Про це розповів волонтер та очільник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут «Українській правді».
Чмут пояснює: перед тим, як щось робити, треба про це подумати.
«От перед тим, як щось робити з мобілізацією, давайте проведемо хоча б якесь адекватне дослідження, що ми хочемо, і що по факту відбувається», — зазначив він.
Лише після цього, продовжує він, можна буде робити якісь висновки та приймати рішення.
«А не просто комусь щось сподобалося — і ми роздали грошей або запустили якусь реформу, або прийняли черговий закон. Давайте вчитися приходити до управління держави, спираючись на дані, а не емоції і вподобання окремих персоналій», — закликав він.
Як відомо, мобілізації підлягають лише військовозобов’язані чоловіки, яким більше як 25 років, або ж ті, хто закінчив кафедру військової підготовки та отримав офіцерське звання.
Згідно із законом, винятки дозволяють мобілізувати чоловіків до 25 років, які:
мають досвід військової або альтернативної служби;
пройшли базову загальновійськову підготовку у військових навчальних закладах, центрах ЗСУ, правоохоронних органах або закладах освіти з відповідними програмами.