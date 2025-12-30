22-річна донька Олени Кравець попозувала на балконі в мінішортиках та посвітила стрункими ніжками

Марія Кравець / © instagram.com/maarriill

Донька української акторки та ведучої Олени Кравець потішила підписників новим фотосетом.

Зокрема, 22-річна Марія показала, як минав її вечір п'ятниці. Щоправда, світлинами вона поділилась значно пізніше. До слова, донька Олени Кравець влаштувала фотосет на одному із балконів, ймовірно, в центрі Києва, звідки відкривався неймовірний вид на вогні вечірнього міста.

Марія Кравець / © instagram.com/maarriill

Марія постала перед об'єктивом фотокамери в гольфі, довгому жакеті та мінішортиках, що вдало підкреслили її неабияк стрункі ніжки. Образ дівчина доповнила прикрасами, а біляве волосся вона розпустила.

У коментарях підписники засипали доньку Олени Кравець компліментами. Користувачі ділились, що Марія просто зачарувала їх вродою.

Марія Кравець / © instagram.com/maarriill

Ти така гарна!

Просто зірка кіно!

Ти така неймовірна!

Нагадаємо, раніше Марія Кравець повідомила, що звільнилась з шоуруму бізнесвумен Даші Кацуріної. Донька акторки вже назвала причину такого свого рішення.