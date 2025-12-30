- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 686
- Час на прочитання
- 1 хв
22-річна донька Олени Кравець попозувала на балконі в мінішортиках та посвітила стрункими ніжками
Марія Кравець просто зачарувала вродою.
Донька української акторки та ведучої Олени Кравець потішила підписників новим фотосетом.
Зокрема, 22-річна Марія показала, як минав її вечір п'ятниці. Щоправда, світлинами вона поділилась значно пізніше. До слова, донька Олени Кравець влаштувала фотосет на одному із балконів, ймовірно, в центрі Києва, звідки відкривався неймовірний вид на вогні вечірнього міста.
Марія постала перед об'єктивом фотокамери в гольфі, довгому жакеті та мінішортиках, що вдало підкреслили її неабияк стрункі ніжки. Образ дівчина доповнила прикрасами, а біляве волосся вона розпустила.
У коментарях підписники засипали доньку Олени Кравець компліментами. Користувачі ділились, що Марія просто зачарувала їх вродою.
Ти така гарна!
Просто зірка кіно!
Ти така неймовірна!
Нагадаємо, раніше Марія Кравець повідомила, що звільнилась з шоуруму бізнесвумен Даші Кацуріної. Донька акторки вже назвала причину такого свого рішення.