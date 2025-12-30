Андрій Хливнюк емоційно висловився про відкриття окупантами нового драмтеатру в Маріуполі "на крові"

Андрій Хливнюк

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк емоційно висловився про відкриття окупантами нового драмтеатру в Маріуполі, де навесні 2022 загинули сотні невинних людей.

Колектив був останнім, хто дав концерт в будівлі до подій 24 лютого 2022 року. 16 березня російські окупанти авіаударом зруйнували драмтеатр вщент. На той момент там перебувало близько 300 мирних людей, які шукати захисту та порятунку. Ба більше, на асфальті великими літерами був напис "Діти", що свідчило, що в будівлі також перебувають діти.

Проте російським загарбникам це не завадило здійснити жахливий злочин. І от днями окупанти відкрили новий драмтеатр, який побудували на місці знищеного. Андрій Хливнюк у Facebook емоційно відреагував на цинізм росіян, які поводяться так, ніби нічого не сталося. Виконавець говорить, що той театр побудований "на крові".

Допис Андрія Хливнюка

"І тепер, вдумайтесь, окупанти з помпою відкривають "театр на крові", так, ніби нічого не відбулося, ніби цих людей не було зовсім. Вічна пам'ять невинним жертвам режиму. Підтримуйте Збройні сили України, це єдине, що відділяє нас від божевільної імперії безправ'я і зла. Слава Україні!" – висловився артист.

