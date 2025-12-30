Тест із імбирним печивом: яка подія стане головною для вас у 2026 року

Тест

Передноворічні тести знову набирають популярності в соцмережах. Один із них пропонує зазирнути в майбутнє за допомогою… фігурки імбирного печива.

Про це повідомило видання Радіо Трек.

На колажі зображені чотири святкові символи. Оберіть саме той, який найбільше припав до душі, а далі — прочитайте тлумачення вибору. Саме ця фігурка підкаже, які події можуть стати ключовими у прийдешньому році.

Сніжинка символізує кар’єрні зміни. Обрання цієї фігурки обіцяє нову роботу або призначення на іншу посаду.

Ялинка пов’язана з житловими питаннями. У новому році можливі переїзд або масштабний ремонт.

Рукавичка вказує на зміни в соціальному житті. На тих, хто її обрав, може чекати оновлення кола спілкування та важливі особисті трансформації.

Олень асоціюється з подорожами. Цей вибір натякає на довгоочікувану мандрівку, яка може стати однією з найяскравіших подій року.

Зазначимо, що подібні тести мають розважальний характер, однак для багатьох вони стають ще одним способом налаштуватися на позитивні зміни напередодні Нового року.