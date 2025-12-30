Найкращі сорти раннього перцю: швидко ростуть, мають великі м’ясисті плоди та стійкі до хвороб

Які ранні сорти солодкого перцю найкращі / © pixabay.com

Ранні сорти солодкого перцю особливо цінують городники, які хочуть отримати врожай якомога швидше та без зайвих ризиків. Такі рослини добре переносять нестабільну погоду, швидко розвиваються після садіння та формують великі м’ясисті плоди. Сучасні селектори вивели ранній перець, який поєднує врожайність, витривалість і відмінний смак. Розповідаємо, які найкращі сорти раннього солодкого перцю, вони неодмінно мають бути на вашому городі.

Чому варто обирати ранні сорти солодкого перцю

Ранні сорти солодкого перцю мають низку важливих переваг:

короткий період вегетації;

великі та м’ясисті плоди;

стабільно високий урожай навіть за несприятливих умов;

високу стійкість до холоду, посухи та основних хвороб.

Саме такі сорти ідеально підходять для відкритого ґрунту та теплиць.

Які найкращі сорти раннього солодкого перцю

«Атлант». Один із найпопулярніших ранніх сортів. Формує великі плоди кубоподібної форми з товстими стінками. Добре переносить короткочасне похолодання та нестачу вологи. М’якоть соковита й ароматна. «Каліфорнійське диво». Надійний сорт із потужним кущем і стабільним плодоношенням. Плоди щільні, солодкі, добре зберігаються. Відзначається стійкістю до хвороб і перепадів температур. «Біг Мама». Ранній сорт із яскравими помаранчевими плодами. Перець має товсті стінки та ніжну м’якоть. Добре росте навіть у прохолодну погоду та не боїться посухи. «Вінні-Пух». Компактний і дуже ранній сорт, який підходить для невеликих ділянок. Дає високий урожай, плоди м’ясисті, солодкі, з приємним ароматом. «Чардаш». Перевірений ранній сорт із високою адаптивністю. Добре переносить похолодання та нестачу вологи, рідко уражається хворобами. Плоди великі, соковиті, з насиченим смаком і щільною м’якоттю.

Корисні поради для гарного врожаю

Щоб ранній перець ріс швидко і не хворів, варто: