Як швидко висушити навіть дуже сирі дрова: дієвий спосіб, перевірений часом
Правильне розколювання та розміщення біля джерела тепла дозволяє повернути дровам якість і сухість уже за кілька днів. Це просте рішення забезпечить легке розпалювання, чисте горіння та комфортне тепло в домі.
Сирі дрова — це справжня проблема для власників печей і камінів. Вони погано горять, сильно димлять та залишають багато кіптяви, через що опалення стає неефективним і незручним. Особливо часто така ситуація виникає після дощів або через неправильне зберігання дров. На щастя, існує простий і перевірений спосіб, який допоможе швидко висушити деревину без хімії та додаткових витрат.
Як швидко висушити сирі дрова
Досвідчені господарі вже давно користуються ефективною методикою, яка базується на правильній підготовці та використанні тепла в приміщенні.
Що потрібно зробити:
Великі вологі поліна розколіть на менші частини.
Оптимальний розмір — приблизно 15 см завширшки та до 45 см завдовжки.
Занесіть дрова до оселі або іншого теплого приміщення.
Розкладіть їх на відстані близько 2 метрів від печі або каміна, які працюють.
Таке розміщення дозволяє теплу рівномірно висушувати деревину, не пересушуючи її та не створюючи пожежну небезпеку.
Скільки часу потрібно для сушіння дров? Залежно від рівня вологості, дрова повністю висихають за 2–5 днів. За цей час зайва волога випаровується, а деревина знову стає придатною для чистого і стабільного горіння без надлишкового диму.