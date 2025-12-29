- Дата публікації
Проблеми з пам’яттю: експерти розповіли, як розпізнати ранні ознаки деменції взимку
Експерти попереджають, що зміни особистості та тривожність можуть бути симптомами специфічних видів деменції.
Перші ознаки деменції можуть маскуватися під звичайну зимову втому або поганий настрій. Експерти попереджають, що один ключовий симптом, який виникає разом з іншими тривожними сигналами, потребує невідкладного візиту до сімейного лікаря.
Про це пише Daily Express.
Деменція — це синдром або група пов’язаних симптомів, які пов’язані із поступовим зниженням функцій мозку. Вона може призвести до втрати пам’яті, змін у поведінці та навіть труднощів з пересуванням.
Проте на ранніх стадіях симптоми деменції можуть бути ледь помітними, а в деяких випадках їх можна сплутати з іншим захворюванням.
Згідно з даними благодійної організації «Dementia UK», ранніми ознаками деменції є: поганий настрій, тривожність або депресія.
Проте, ці симптоми також можуть бути ознакою сезонного афективного розладу (САР — тип депресії, який виникає взимку та зникає влітку).
Своєю чергою «Dementia UK» розповідає про інші ранні ознаки деменції, зокрема:
проблеми з пам’яттю та концентрацією уваги;
труднощі з мовою та спілкуванням (пошук правильних слів та стеження за розмовою);
труднощі з плануванням, розв’язанням проблем та ухваленням рішень;
дезорієнтація у просторі;
зміни в поведінці (нетерплячість, замкнутість).
«Перші тривожні зміни під час деменції може виявити як і сама людина, так і її найближче оточення — рідні, друзі чи колеги. Однак втрата пам’яті не завжди є першим сигналом. Так, за лобно-скроневої деменції на початку частіше змінюються поведінка та особистість. Особливо це характерно для людей з раннім початком захворювання (до 65 років), які на початкових стадіях рідше скаржаться на проблеми з пам’яттю», — зазначили фахівці.
Благодійна організація також зазначила, що зміни настрою можуть бути симптомами двох специфічних типів деменції: судинної та деменції з тільцями Леві.
Судинна деменція може спричиняти «зміни настрою, поведінки та особистості», тоді як деменція з тільцями Леві може призвести до надмірної тривожності та депресії.
Водночас у «Dementia UK» наголосили, що багато з-поміж перелічених симптомів можуть бути ознаками інших фізичних або психічних захворювань, наприклад, проблем зі щитоподібною залозою, менопаузи, дефіциту вітаміну B12, депресії, тривожності, стресу на роботі або проблем у стосунках.
Якщо ви помітили у себе або ж у своїх рідних подібні симптоми, фахівці закликають звернутися до сімейного лікаря.
