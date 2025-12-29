Проблеми з пам’яттю: експерти розповіли, як розпізнати ранні ознаки деменції взимку

Фото ілюстративне / © Getty Images

Перші ознаки деменції можуть маскуватися під звичайну зимову втому або поганий настрій. Експерти попереджають, що один ключовий симптом, який виникає разом з іншими тривожними сигналами, потребує невідкладного візиту до сімейного лікаря.

Про це пише Daily Express.

Деменція — це синдром або група пов’язаних симптомів, які пов’язані із поступовим зниженням функцій мозку. Вона може призвести до втрати пам’яті, змін у поведінці та навіть труднощів з пересуванням.

Проте на ранніх стадіях симптоми деменції можуть бути ледь помітними, а в деяких випадках їх можна сплутати з іншим захворюванням.

Згідно з даними благодійної організації «Dementia UK», ранніми ознаками деменції є: поганий настрій, тривожність або депресія.

Проте, ці симптоми також можуть бути ознакою сезонного афективного розладу (САР — тип депресії, який виникає взимку та зникає влітку).

Своєю чергою «Dementia UK» розповідає про інші ранні ознаки деменції, зокрема:

проблеми з пам’яттю та концентрацією уваги;

труднощі з мовою та спілкуванням (пошук правильних слів та стеження за розмовою);

труднощі з плануванням, розв’язанням проблем та ухваленням рішень;

дезорієнтація у просторі;

зміни в поведінці (нетерплячість, замкнутість).

«Перші тривожні зміни під час деменції може виявити як і сама людина, так і її найближче оточення — рідні, друзі чи колеги. Однак втрата пам’яті не завжди є першим сигналом. Так, за лобно-скроневої деменції на початку частіше змінюються поведінка та особистість. Особливо це характерно для людей з раннім початком захворювання (до 65 років), які на початкових стадіях рідше скаржаться на проблеми з пам’яттю», — зазначили фахівці.

Благодійна організація також зазначила, що зміни настрою можуть бути симптомами двох специфічних типів деменції: судинної та деменції з тільцями Леві.

Судинна деменція може спричиняти «зміни настрою, поведінки та особистості», тоді як деменція з тільцями Леві може призвести до надмірної тривожності та депресії.

Водночас у «Dementia UK» наголосили, що багато з-поміж перелічених симптомів можуть бути ознаками інших фізичних або психічних захворювань, наприклад, проблем зі щитоподібною залозою, менопаузи, дефіциту вітаміну B12, депресії, тривожності, стресу на роботі або проблем у стосунках.

Якщо ви помітили у себе або ж у своїх рідних подібні симптоми, фахівці закликають звернутися до сімейного лікаря.

