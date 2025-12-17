Вчені назвали шість несподіваних симптомів деменції, які проявляються за роки до втрати пам’яті

Як розпізнати деменцію у середньому віці / © Getty Images

Британські вчені з’ясували, що надмірна нервовість або проблеми з концентрацією можуть розглядатися як ранні ознаки розвитку деменції.

Про це пише Daily Mail.

В результаті понад 20-річного спостереження за 5000 дорослих понад 55 років, експерти встановили прямий зв’язок між специфічними депресивними симптомами в середньому віці та значно підвищеним ризиком розвитку цього нейродегенеративного захворювання.

Дослідження, результати якого опубліковані в журналі The Lancet Psychiatry, виявило шість ключових симптомів, які вказують на найвищий ризик розвитку деменції. До цих ознак належать: підвищена тривожність, проблеми з концентрацією уваги, труднощі з розв’язанням проблем, втрата впевненості, брак прихильності до інших та невдоволення щоденними справами.

Люди, які мали п’ять або більше цих симптомів, опинилися в найбільшій групі ризику.

Науковці наголошують, що це одне з перших досліджень, яке так довго відстежувало конкретні психологічні симптоми. Ці результати дають лікарям можливість виявляти ризик деменції за багато років до появи класичних симптомів (втрата пам’яті).

Хоча хвороба невиліковна, раннє виявлення дозволить вчасно запровадити зміни в способі життя, що може уповільнити її прогресування.

Раніше вчені Кембриджського університету зясували, що мозок людини стає «дорослим» лише до 32 років. Після цього структура мозку стабілізується і отримує відносну «тривалу паузу» у змінах перед наступною фазою.

