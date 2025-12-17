Чи готовий Путін завершити війну: історик оцінив стратегію і ресурси РФ

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Наразі президент Росії Володимир Путін почувається сильним і не має наміру завершувати війну проти України, допоки має для цього ресурси. Водночас, Україна здатна раз і назавжди вирватися з «руского міра».

Про це історик, публіцист, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак сказав у інтерв’ю «24 Каналу».

На думку Грицака, Путін не збирається завершувати війну і може воювати доти, допоки у нього вистачатиме ресурсів. Він прагне помсти Україні.

Реклама

«Не бачу таких ознак, бо він відчуває себе в силі та в нього усе йде, як він каже, „по плану“. Він може так довго воювати, як довго має ресурси. Якщо нічого кардинально не зміниться, то, за оцінками експертів, цих ресурсів вистачить ще на 3 — 5 років», — сказав професор.

Він зауважив, що слід розуміти, що життєвою філософію Путіна є суміш дзюдо та кримінальних правил «злодія у законі».

«У 2004 і 2014 Україна «опустила» його як пацана, пацан має помститися, бо його інакше ніхто не буде поважати. А як дзюдоїст він навчений, що до суперника треба вчепитися і вичерпувати його доти, поки той не здасться», — пояснив Грицак.

Він також прокоментував ймовірний «корейський сценарій» припинення війни в Україні. Історик відповів на запитання про те, чи здатна Україна вижити й розвиватися, коли 30 — 35% її територій окуповані, є лінія розмежування з мінними полями і фактичною стіною.

Реклама

«Я весь час питаю експертів як з України, так і поза її межами: чи є така межа, після якої Україна уже не зможе розвиватися? Їхня відповідь: такої межі немає, тим паче, що Україна при всіх її втратах далі продовжує функціонувати», — сказав Грицак.

Він акцентував, що у нинішній війні насамперед йдеться не про території, а про те, чи зможе Україна раз і назавжди вирватися з «руского міра». Професор зауважив, що «рускій мір» схильний до авторитаризму, корупції та агресії.

«Моя відповідь: може і мусить — але в яких кордонах і наскільки ці кордони будуть довговічними, не може сказати ніхто», — резюмував Грицак.

До слова, напередодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус скептично оцінив готовність Путіна до миру в Україні. Міністр зазначив, що подібні заяви диктатора звучали не раз, тому він не здивується черговому обману, хоча й сподівається на інший результат.