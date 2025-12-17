Майстри на вагу золота: київські плитковики та електрики заробляють до 70 000 грн і відмовляються від VIP-замовлень

Експерти: зарплати майстрів з ремонту квартир доволі стрімко зростають

Через мобілізацію і великий попит у Києві стрімко зростають зарплати у фахівців, які працюють у сфері ремонту квартир — кладуть плитку, займаються електрикою, збирають меблі або ж встановлюють кондиціонери.

Історія з ванною за $1,3 мільйона: ризики та висока ціна

У Мережі жваво обговорюють історію, коли майстру-плитковику з Києва запропонували встановити дорогу італійську ванну вартістю понад 1,3 мільйона гривень і обіцяли за роботу 5 тисяч гривень.

Майстер відмовився від такої пропозиції, мовляв, така робота пов’язана з ризиками і вартує як мінімум 40 тисяч гривень. Але й за ці гроші чоловік не захотів братися за роботу — ванна важить 900 кілограмів, потрібна ціла бригада з дужих чоловіків, щоб її безпечно підняти на потрібний поверх, а у разі пошкодження виробу — сума можливої компенсації буде занадто великою.

Ця історія може свідчити про те, що на ринку праці у сфері ремонтів і справді відбулися значні зміни. Подекуди кияни діляться історіями, коли вони тижнями чекають на візит електрика, сантехніка чи майстра-плитковика, а він під’їжджає до будинку на престижній автівці останньої моделі.

Мобілізація: замість п’яти майстрів залишився один

Рієлтори кажуть, що з фахівцями, які роблять ремонти, зараз складна ситуація через мобілізацію.

«У нас була бригада з 5 чоловіків, які виконували ремонти у квартирах, що здаються в оренду. Хлопці їздили по цих об’єктах майже щодня. В одній квартирі щось перегоріло, в іншій відпала плитка, десь перестав працювати бойлер. За чотири роки війни з 5 людей у нас залишився один майстер — всі інші були мобілізовані. Чоловік, який залишився, добре розбирається у бойлерах. У нього графік заявок від клієнтів розписаний на два тижні наперед. У людини і справді дуже велике навантаження. Особливо у період початку опалювального сезону, коли починають проривати труби, виникають проблеми з радіаторами», — розповідає нам рієлтор.

Він підтверджує думку, що ціни на послуги з ремонту квартир у Києві справді стали «космічними». І деякі майстри вже не знають, як скласти ціну за свої послуги.

«Людей у цій сфері стає все менше і менше через мобілізацію. А ті що є теж можуть бути мобілізованими, незважаючи на складений графік замовлень на місяці вперед», — розповідає співрозмовник.

Щодо вартості встановлення різноманітного обладнання або ж сантехніки, то фахівці підтверджують, що вартість цих послуг стала дорогою.

Киянин Олексій розповідає, що ще до початку відключень електроенергії придбав собі обладнання для забезпечення електрики у квартирі на час відключень: інвертор, акумуляторну батарею, додаткове електрообладнання.

«Якщо все обладнання коштувало, умовно кажучи, 2,5 тисячі доларів, то за його монтаж майстер попросив 300 доларів. Але на його візит потрібно було чекати понад тиждень. А щоб налаштувати це обладнання, іншого майстра довелося шукати ще пів місяця. Один із фахівців сказав мені відверто, що в день він заробляє 10 тисяч гривень за встановлення однієї такої системи, а у мене проведе як мінімум день або два, тому й оплата має бути пропорційною», — розповідає Олексій.

Як відключення світла впливають на ціни та час роботи

До речі, тривалі відключення світла додають зайвого клопоту майстрам, якщо потрібно виконати якісь масштабні роботи. Фахівцям з ремонтів потрібно знайти генератор, або підлаштовуватися під графіки, коли у квартирі буде світло, щоб користуватися потрібним інструментом. Усе це затягує процес виконання робіт і, очевидно, впливатиме на ціну.

«Знаю випадок, коли майстрам довелося піднімати на 22 поверх невеличкий генератор, щоб встановити у квартирі кондиціонери. Там вони мали працювати потужними інструментами, тож інші варіанти не підходили. Робітники заздалегідь привезли генератор, „впіймали“ світло, щоб підняти його на 22 поверх ліфтом і запустили на загальному балконі. Роботи виконали, але мали зайвий клопіт із витратами на пальне і часом, бо ще треба було „впіймати“ світло, щоб спустити генератор ліфтом», — розповідає Олексій.

Чоловік додає, що відключення світла впливає на вартість виконання ремонтних робіт.

«Практично всі інструменти у майстрів працюють від мережі. І якщо раніше проблем з електрикою не було, то зараз їм доводиться оновлювати парк інструментів на акумуляторні й більш потужні. Все це додає вартості виконаних робіт».

Від чого залежить вартість робіт плитковика

Люди, які зараз замовляють ремонти у нових квартирах, розповідають, що вартість роботи плитковиків у Києві дійсно дуже висока.

«Гадаю, що вони не просто так приїжджають до клієнтів на престижних авто. Ціни на їх послуги дуже високі, додайте до цього те, що за браком фахівців клієнтів у них ну дуже багато. Монтажні роботи обходяться недешево. Наприклад, щоб встановити дорогу ванну, або панорамні склопакети, зібрати кухню, в середньому це коштує 10% від ринкової вартості об’єкту. Тобто, якщо замовляють кухню, яка коштує 400 тисяч гривень, то її збірка буде коштувати 40 тисяч», — розповідає рієлтор.

Фахівець додає, що в історії з ванною за 1,3 мільйона майстер-плитковик точно не прогадав.

«Розумієте, те що ванна італійська, ще нічого не означає — ніхто не знає, якої якості камінь, з якого вона зроблена — ризик і справді є. А по великому рахунку, майстер тільки за її встановлення міг просити 140 тисяч гривень. І це без роботи за підйом ванної на потрібний поверх. Задача майстра лише її встановити і підключити», — пояснює фахівець.

Жінки освоюють чоловічі професії: нові тенденції на ринку

Експерти зазначають, що зміни у сфері ремонту квартир дійсно відбулися, і вони тривають досить давно. Ще декілька років тому знайти хорошого майстра для ремонту квартири було дуже складно.

«Без особистого знайомства чи так званого блату, замовник міг потрапити у лист-очікування на декілька місяців або на пів року. Гадаю, що ситуація у цій сфері не покращилася, бо зараз ця робота стала ще більш престижною. Під час війни ситуація поглибилася, бо мобілізація забрала частину цих людей з ринку, а нових на їх місце не прийшло. А якщо врахувати, що киянам зараз потрібні не лише ремонти, а й поновлення житла після російських обстрілів, то попит на таких фахівців дуже високий. Та й вони себе бережуть, бо добре розуміють, що заміни для них немає», — розповідає ТСН.ua Тетяна Пашкіна, HR-експертка.

До цього вона додає, що процес заміщення чоловічих професій жінками розпочався, але охоплює лише деякі галузі.

«Бачила, що у нас є водійки автобусів та зварювальниці, а от жінок-сантехніків я ще не бачила, як і плиточниць», — зазначає експертка.

До речі, жінки опановують і незвичні професії. Читачі розповіли нам історію про телевізійного майстра на Київщині, точніше, про його дружину. Раніше чоловік ремонтував телевізори, встановлював антени та налаштовував цю техніку.

«Жінка сама навчилася навичкам телемайстра і дуже добре вміє виконувати цю роботу. Зараз вона сама їздить встановлювати антени і ремонтує телевізори, маючи старі контакти чоловіка», — розповіли нам читачі.

Скільки заробляють майстри: від 45 до 70 тисяч гривень

Щодо тенденцій на ринку, то Тетяна Пашкіна стверджує, що зарплати майстрів з ремонту квартир доволі стрімко зростають. Принаймні, на платформі з приватних оголошень, де замовники шукають таких фахівців і вони ж пропонують свої послуги.

«Зарплати у фахівців з ремонтів збільшилися, зараз люди з цим фахом заробляють від 45 до 70 тисяч гривень на місяць. Йдеться про електриків, слюсарів, плиточників, водіїв-далекобійників. Якщо проаналізувати оголошення у соціальних мережах, то за добу роботи фахівцям зі сфери ремонтів пропонують від 1,5 до 2 тисяч гривень. Якщо суто арифметично помножити це на 30 днів, то виходять досить цікаві гроші. Тут варто врахувати, що через мобілізацію конкуренція у них невелика, а черга з бажаючих їх замінити не шикується», — розповідає Пашкіна.

Вона зазначає, що зараз у цій сфері, як і раніше, телефон майстра клієнти передають один одному.

«Як і раніше, хорошого майстра (плиточника, електрика, сантехніка) люди рекомендують один одному. Більше того, майстри вже досягли такого рівня, що подекуди самі влаштовують співбесіду клієнтам. І якщо почують у голосі нотку істерії, то поставлять такого замовника у кінець черги, або й відмовлять, щоб вберегти власні нерви», — каже експертка.

Тетяна Пашкіна вказує на цікаву тенденцію. Незважаючи на війну, у Києві не стає менше покупців нових квартир, і потреба в ремонтах є завжди.

«Я вже не кажу про квартири, які здаються в оренду. Попит на фахівців, які доведуть це житло до нормального стану, теж високий. Потреба є і в ремонтах після „прильотів“. Тому тут для фахівців цієї сфери, як то кажуть, неоране поле, дуже великий фронт робіт. Були б вільні руки, а з їх наявністю якраз і є проблема», — підкреслює експертка.

Які зарплати зараз пропонують на будівництві:

Альпіністи — від 70 000 грн

Бетонярі — від 60 000 грн

Фасадники — від 55 000 грн

Муляри/Штукатури — від 60 000 грн

Різнороби — від 1 500 грн / доба

Електрики — від 70 000 грн.

Бронювання та «майстри золоті руки»

Наші читачі розповіли історію про електрика із Запоріжжя. Чоловік вже майже оформив бронювання по догляду за старенькою мамою.

«Про нього кажуть „майстер золоті руки“. І він дійсно добре заробляє. Особливо на тлі того, що частина його колег бояться зайвий раз вийти з дому через мобілізацію, відбою від клієнтів у нього немає. Чоловік вже навіть не приймає мілких викликів, береться за роботу, де клієнти стовідсотково добре заплатять», — розповідають читачі.

Тетяна Пашкіна додає, якщо людина добре розбирається в електрозварюванні та вміє паяти, вона може влаштуватися на підприємство, де є бронювання.

«Людина влаштовується на підприємство задля броні, але за доплату роботодавцю має час на власний бізнес. Бувають і такі випадки. Вдень такий фахівець може працювати по старому профілю, а по вечорах на армію. Або ж по-іншому — кидає малярство чи сантехніку і працює виключно на зарплату, маючи при цьому бронювання», — пояснює Тетяна Пашкіна.