Мастера на вес золота: киевские плиточники и электричества зарабатывают до 70 000 грн и отказываются от VIP-заказов

Эксперты: зарплаты мастеров по ремонту квартир довольно стремительно растут

Из-за мобилизации и большого спроса в Киеве стремительно растут зарплаты у специалистов, работающих в сфере ремонта квартир — кладут плитку, занимаются электричеством, собирают мебель или устанавливают кондиционеры.

История с ванной за $1,3 миллиона: риски и высокая цена

В Сети живо обсуждают историю, когда мастеру-плиточнику из Киева предложили установить дорогую итальянскую ванную стоимостью более 1,3 миллиона гривен и обещали за работу 5 тысяч гривен.

Мастер отказался от такого предложения, мол, такая работа связана с рисками и стоит как минимум 40 тысяч гривен. Но и за эти деньги мужчина не захотел браться за работу — ванна весит 900 килограммов, нужна целая бригада из крепких мужчин, чтобы ее безопасно поднять на нужный этаж, а в случае повреждения изделия — сумма возможной компенсации будет слишком большой.

Эта история может свидетельствовать о том, что на рынке труда в сфере ремонтов действительно произошли значительные изменения. Кое-где киевляне делятся историями, когда они неделями ждут визита электрика, сантехника или мастера-плиточника, а он подъезжает к дому на престижном автомобиле последней модели.

Мобилизация: вместо пяти мастеров остался один

Риелторы говорят, что со специалистами, которые делают ремонты, сейчас сложная ситуация из-за мобилизации.

«У нас была бригада из 5 мужчин, которые выполняли ремонты в сдаваемых в аренду квартирах. Ребята ездили по этим объектам почти каждый день. В одной квартире что-то перегорело, в другой отпала плитка, где-то перестал работать бойлер. За четыре года войны из 5 человек у нас остался один мастер — все остальные были мобилизованы. Оставшийся человек хорошо разбирается в бойлерах. У него график заявок от клиентов расписан на две недели вперед. У человека действительно очень большая нагрузка. Особенно в период начала отопительного сезона, когда начинают прорывать трубы, возникают проблемы с радиаторами», — рассказывает нам риелтор.

Он подтверждает мнение, что цены на услуги по ремонту квартир в Киеве действительно стали «космическими». И некоторые мастера уже не знают, как сложить цену за свои услуги.

«Людей в этой сфере становится все меньше и меньше из-за мобилизации. А те, что есть, тоже могут быть мобилизованными, несмотря на составленный график заказов на месяцы вперед», — рассказывает собеседник.

Что касается стоимости установки разнообразного оборудования или сантехники, то специалисты подтверждают, что стоимость этих услуг стала дорогой.

Киевлянин Алексей рассказывает, что еще до начала отключений электроэнергии приобрел оборудование для обеспечения электричества в квартире на время отключений: инвертор, аккумуляторную батарею, дополнительное электрооборудование.

«Если все оборудование стоило, условно говоря, 2,5 тысяч долларов, то за его монтаж мастер попросил 300 долларов. Но его визита нужно было ждать более недели. А чтобы настроить это оборудование, другого мастера пришлось искать еще полмесяца. Один из специалистов сказал мне откровенно, что в день он зарабатывает 10 тысяч гривен за установку одной такой системы, а у меня проведет как минимум день или два, потому и оплата должна быть пропорциональна», — рассказывает Алексей.

Как отключение света влияют на цены и время работы

Кстати, длительные отключения света придают лишние хлопоты мастерам, если нужно выполнить какие-то масштабные работы. Специалистам по ремонтам нужно найти генератор или подстраиваться под графики, когда в квартире будет свет, чтобы пользоваться нужным инструментом. Все это затягивает процесс выполнения работ и, по-видимому, будет влиять на цену.

«Знаю случай, когда мастерам пришлось поднимать на 22 этаж небольшой генератор, чтобы установить в квартире кондиционеры. Там они должны были работать мощными инструментами, поэтому другие варианты не подходили. Рабочие заранее привезли генератор, „поймали“ свет, чтобы поднять его на 22 этаж лифтом и запустили на общем балконе. Работы выполнили, но имели лишние хлопоты с расходами на горючее и время, потому что еще нужно было „поймать“ свет, чтобы спустить генератор лифтом», — рассказывает Алексей.

Мужчина добавляет, что отключение света влияет на стоимость выполнения ремонтных работ.

«Практически все инструменты у мастеров работают от сети. И если раньше проблем с электричеством не было, то сейчас им приходится обновлять парк инструментов на аккумуляторные и мощные. Все это прибавляет стоимость выполненных работ».

От чего зависит стоимость работ плиточника

Люди, которые сейчас заказывают ремонты в новых квартирах, рассказывают, что стоимость работы плиточников в Киеве действительно очень высокая.

«Думаю, что они не просто так приезжают к клиентам на престижных авто. Цены на их услуги очень высокие, добавьте к этому то, что за неимением специалистов клиентов у них ну очень много. Монтажные работы обходятся дорого. К примеру, чтобы установить дорогую ванну, или панорамные стеклопакеты, собрать кухню, в среднем это стоит 10% от рыночной стоимости объекта. То есть если заказывают кухню, которая стоит 400 тысяч гривен, то ее сборка будет стоить 40 тысяч», — рассказывает риелтор.

Специалист добавляет, что в истории с ванной за 1,3 миллиона мастер-плиточник точно не прогадал.

«Понимаете, то, что ванна итальянская, еще ничего не означает — никто не знает, какого качества камень, из которого она сделана — риск действительно есть. А по большому счету мастер только за ее установку мог просить 140 тысяч гривен. И это без работы за подъемом ванной на нужный этаж. Задача мастера только ее установить и подключить», — объясняет специалист.

Женщины осваивают мужские профессии: новые тенденции на рынке

Эксперты отмечают, что изменения в сфере ремонта квартир действительно произошли, и они продолжаются достаточно давно. Еще несколько лет назад найти хорошего мастера по ремонту квартиры было очень сложно.

«Без личного знакомства или так называемого блата, заказчик мог попасть в письмо-ожидание на несколько месяцев или на полгода. Думаю, что ситуация в этой сфере не улучшилась, потому что сейчас эта работа стала еще более престижной. Во время войны ситуация усугубилась, потому что мобилизация забрала часть этих людей с рынка, а новых на их место не пришло. А если учесть, что киевлянам сейчас нужны не только ремонты, но и возобновление жилья после российских обстрелов, спрос на таких специалистов очень высок. Да и они себя берегут, потому что хорошо понимают, что замены для них нет», — рассказывает ТСН. Татьяна Пашкина, HR-экспертка.

К этому она добавляет, что процесс замещения мужских профессий женщинами начался, но охватывает некоторые отрасли.

«Видела, что у нас есть водитель автобусов и сварщицы, а вот женщин-сантехников я еще не видела, как и плиточниц», — отмечает эксперт.

Кстати, женщины овладевают и необычными профессиями. Читатели рассказали нам историю о телевизионном мастере на Киевщине, точнее, о его жене. Раньше мужчина ремонтировал телевизоры, устанавливал антенны и настраивал эту технику.

«Женщина сама научилась навыкам телемастера и очень хорошо умеет выполнять эту работу. Сейчас она сама ездит устанавливать антенны и ремонтирует телевизоры, имея старые контакты мужчины», — рассказали читатели.

Сколько зарабатывают мастера: от 45 до 70 тысяч гривен

Что касается тенденций на рынке, то Татьяна Пашкина утверждает, что зарплаты мастеров по ремонту квартир довольно быстро растут. По крайней мере, на платформе из частных объявлений, где заказчики ищут таких специалистов и они предлагают свои услуги.

«Зарплаты у специалистов по ремонтам увеличились, сейчас люди с этой специальностью зарабатывают от 45 до 70 тысяч гривен в месяц. Речь идет об электриках, слесарах, плиточниках, водителях-дальнобойщиках. Если проанализировать объявления в социальных сетях, то в сутки работы специалистам из сферы ремонтов предлагают от 1,5 до 2 тысяч гривен. Если чисто арифметически умножить это на 30 дней, то получаются достаточно интересные деньги. Здесь следует учесть, что из-за мобилизации конкуренция у них небольшая, а очередь из желающих их заменить не выстраивается», — рассказывает Пашкина.

Она отмечает, что сейчас в этой сфере по-прежнему телефон мастера клиенты передают друг другу.

«По-прежнему хорошего мастера (плиточника, электрика, сантехника) люди рекомендуют друг другу. Более того, мастера уже достигли такого уровня, что кое-где сами устраивают собеседование клиентам. И если услышат в голосе нотку истерии, то поставят такого заказчика в конец очереди или откажут, чтобы уберечь собственные нервы», — говорит эксперт.

Татьяна Пашкина указывает на любопытную тенденцию. Несмотря на войну, в Киеве не становится меньше покупателей новых квартир, и потребность в ремонтах есть всегда.

«Я уже не говорю о квартирах, которые сдаются в аренду. Спрос на специалистов, которые доведут это жилье до нормального состояния, тоже высок. Потребность есть и в ремонтах после „прилетов“. Поэтому здесь для специалистов из этой сферы, как говорится, непаханое поле, очень большой фронт работ. Были бы свободные руки, а с их наличием и есть проблема», — подчеркивает эксперт.

Какие зарплаты сейчас предлагают на строительстве:

Альпинисты — от 70 000 грн

Бетоняры — от 60 000 грн

Фасадчики — от 55 000 грн

Каменщики — от 50 000 грн

Каменщики/Штукатуры — от 60 000 грн

Разнорабочи — от 1 500 грн/сутки

Электрики — от 70 000 грн

Бронирование и «мастера золотые руки»

Наши читатели рассказали историю об электрике из Запорожья. Мужчина уже почти оформил бронирование по уходу за старенькой мамой.

«О нем говорят „мастер золотые руки“. И он действительно хорошо зарабатывает. Особенно на фоне того, что часть его коллег боятся лишний раз выйти из дома из-за мобилизации, отбоя от клиентов у него нет. Мужчина уже даже не принимает мелких вызовов, берется за работу, где клиенты точно хорошо заплатят», — рассказывают читатели.

Татьяна Пашкина добавляет, если человек хорошо разбирается в электросварке и умеет паять, он может устроиться на предприятие, где есть бронирование.

«Человек устраивается на предприятие ради брони, но за доплату работодателю имеет время на собственный бизнес. Бывают и такие случаи. Днем такой специалист может работать по старому профилю, а по вечерам на армию. Или по-другому — бросает малярство или сантехнику и работает исключительно на зарплату, имея при этом бронирование», — объясняет Татьяна Пашкина.