Грицак назвал главные ошибки украинской власти в этом году

Историк, профессор УКУ Ярослав Грицак

Историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак назвал главные ошибки украинского руководства в течение 2025 года. Он считает, что нынешняя стратегия власти позволяет Украине выстоять, однако ее недостаточно для полной победы.

Об этом Грицак сказал в интервью «24 Каналу».

Историк ответил на вопрос о главных ошибках украинской власти в течение этого года.

«Буду говорить очень обще: война является угрозой, но одновременно возможностью изменить траекторию развития страны. Если власть не может изменить страну во время войны, то ее сметает или чужое войско, или собственный народ», — отметил профессор.

Он отметил, что ключевым условием является политическая воля. По оценкам Грицака, в начале войны произошло много изменений, но теперь виден определенный откат.

«Пока что эта власть работает на крепкую троечку. Этого хватает, чтобы выстоять, но не хватает, чтобы победить», — оценил историк.

Он отметил важность того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и правительство прекратили разговаривать с гражданами, как с детьми, «якобы мы мало знаем и мало понимаем, а поэтому нас не надо пугать».

«Я до сих пор жду, когда Зеленский скажет то, что сказал Черчилль: «Мы должны воевать, потому что нет выбора, цена войны высока, и я не могу обещать ничего, кроме крови, пота и слез, но я обещаю, что мы ее не проиграем», — резюмировал Грицак.

К слову, Грицак также оценил как минимальные шансы на выборы в Украине во время войны. Все из-за технических препятствий и отсутствия общественной поддержки. Он уточнил, что организовать голосование на фронте и за рубежом сверхсложно, а большинство граждан выступает против выборов до полной стабилизации ситуации.