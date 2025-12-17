Готов ли Путин завершить войну: историк оценил стратегию и ресурсы РФ

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Сейчас президент России Владимир Путин чувствует себя сильным и не намерен завершать войну против Украины, пока у него есть для этого ресурсы. В то же время, Украина способна раз и навсегда вырваться из «русского мира».

Об этом историк, публицист, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак сказал в интервью «24 Каналу».

По мнению Грицака, Путин не собирается завершать войну и может воевать до тех пор, пока у него будет хватать ресурсов. Он хочет отомстить Украине.

Реклама

«Не вижу таких признаков, потому что он чувствует себя в силе и у него все идет, как он говорит, „по плану“. Он может так долго воевать, как долго имеет ресурсы. Если ничего кардинально не изменится, то, по оценкам экспертов, этих ресурсов хватит еще на 3 — 5 лет», — сказал профессор.

Он отметил, что следует понимать, что жизненной философией Путина является смесь дзюдо и уголовных правил «вора в законе».

«В 2004 и 2014 Украина «опустила» его как пацана, пацан должен отомстить, потому что его иначе никто не будет уважать. А как дзюдоист он научен, что к сопернику надо вцепиться и вычерпывать его до тех пор, пока тот не сдастся», — пояснил Грицак.

Он также прокомментировал вероятный «корейский сценарий» прекращения войны в Украине. Историк ответил на вопрос о том, способна ли Украина выжить и развиваться, когда 30 — 35% ее территорий оккупированы, есть линия разграничения с минными полями и фактической стеной.

Реклама

«Я все время спрашиваю экспертов как из Украины, так и за ее пределами: есть ли такой предел, после которого Украина уже не сможет развиваться? Их ответ: такого предела нет, тем более, что Украина при всех ее потерях дальше продолжает функционировать», — сказал Грицак.

Он акцентировал, что в нынешней войне прежде всего речь идет не о территориях, а о том, сможет ли Украина раз и навсегда вырваться из «русского мира». Профессор отметил, что «русский мир» склонен к авторитаризму, коррупции и агрессии.

«Мой ответ: может и должна — но в каких границах и насколько эти границы будут долговечными, не может сказать никто», — резюмировал Грицак.

К слову, накануне министр обороны Германии Борис Писториус скептически оценил готовность Путина к миру в Украине. Министр отметил, что подобные заявления диктатора звучали не раз, поэтому он не удивится очередному обману, хотя и надеется на другой результат.