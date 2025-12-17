Возможна ли экстрадиция Миндича — объяснение НАБУ

Тимур Миндич / © Наші гроші

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины работают над тем, чтобы запустить механизмы экстрадиции подозреваемого Тимура Миндича в отмывании денег на энергетике.

Об этом сообщил Александр Абакумов, руководитель детективов НАБУ, «РБК-Украина».

«Сейчас мы прорабатываем все доступные юридические механизмы, в том числе вопросы экстрадиции. Есть определенная общая негативная тенденция: лица, скрывающиеся от украинского правосудия, пытаются использовать войну в качестве аргумента в свою пользу в тамошних судах — мол, здесь опасно, а там безопаснее», — сказал он.

В то же время он отметил, что у Украины уже есть положительный опыт сотрудничества с другими государствами в вопросах экстрадиции лиц, подозреваемых в коррупционных преступлениях.

«Мы работаем в этом направлении и будем использовать каждый правовой инструмент — будь то экстрадиция или другие формы международно-правового взаимодействия. Ключевое для нас — чтобы эти люди не ушли от ответственности, где бы они ни находились физически. Но основной сложностью может быть тот факт, что эти два человека скрываются в Израиле граждане Израиля», — добавил он.

Напомним, 10 ноября НАБУ заявило о разоблачении деятельности преступной организации, основным направлением работы которой было «систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов „Энергоатома“ в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов».

По этому делу сообщили о подозрении восьми человекам. По данным источников в правоохранительных органах, фигурирует бизнесмен, соучредитель студии «Квартал-95» Тимур Миндич (на пленках НАБУ кодовое имя «Карлсон»).

Тимур Миндич уехал из Украины в 2:09 10 ноября — за несколько часов до начала обысков в его квартире в Киеве. Для пересечения границы он пользовался услугами львовского сервиса премиум-перевозок «ТаймЛюкс».