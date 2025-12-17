- Дата публикации
Враг атаковал Одесскую область дронами: в ОВА рассказали о последствиях
В Одесской области зафиксирован очередной удар ударными беспилотниками РФ по гражданским объектам.
Российские войска нанесли очередной удар по Одесской области, атаковав ударными беспилотниками объекты гражданского назначения, в результате чего была повреждена транспортная инфраструктура и возник пожар.
Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.
«Враг снова атаковал ударными беспилотниками объекты гражданского назначения в Одесской области», — отметил Кипер.
По словам главы ОГА, атака состоялась в две волны. В результате вражеских ударов зафиксировано повреждение объекта транспортной инфраструктуры. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По предварительной информации, жертв и пострадавших среди гражданского населения.
Сейчас на местах ударов работают все соответствующие службы, которые занимаются ликвидацией последствий атаки и восстановлением повреждений. Правоохранительные органы документируют очередное военное преступление Российской Федерации против гражданского населения Одесской области.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 13 декабря россияне атаковали Одессу дронами и ракетами. Город и некоторые населенные пункты области остались без электроснабжения.