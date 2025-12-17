ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
161
Время на прочтение
1 мин

Враг атаковал Одесскую область дронами: в ОВА рассказали о последствиях

В Одесской области зафиксирован очередной удар ударными беспилотниками РФ по гражданским объектам.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Атака дронами

Атака дронами / © tsn.ua

Российские войска нанесли очередной удар по Одесской области, атаковав ударными беспилотниками объекты гражданского назначения, в результате чего была повреждена транспортная инфраструктура и возник пожар.

Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.

«Враг снова атаковал ударными беспилотниками объекты гражданского назначения в Одесской области», — отметил Кипер.

По словам главы ОГА, атака состоялась в две волны. В результате вражеских ударов зафиксировано повреждение объекта транспортной инфраструктуры. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По предварительной информации, жертв и пострадавших среди гражданского населения.

Сейчас на местах ударов работают все соответствующие службы, которые занимаются ликвидацией последствий атаки и восстановлением повреждений. Правоохранительные органы документируют очередное военное преступление Российской Федерации против гражданского населения Одесской области.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 13 декабря россияне атаковали Одессу дронами и ракетами. Город и некоторые населенные пункты области остались без электроснабжения.

Дата публикации
Количество просмотров
161
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie