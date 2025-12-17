Грицак назвав головні помилки української влади цього року

Історик, професор УКУ Ярослав Грицак / © Facebook-сторінка Ярослава Грицака

Історик, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак назвав головні помилки українського керівництва протягом 2025 року. Він вважає, що нинішня стратегія влади дозволяє Україні вистояти, проте її недостатньо для повної перемоги.

Про це Грицак сказав у інтерв’ю «24 Каналу».

Історик відповів на запитання про головні помилки української влади протягом цього року.

«Говоритиму дуже загально: війна є загрозою, але водночас нагодою змінити траєкторію розвитку країни. Якщо влада не може змінити країну під час війни, то її змітає або чуже військо, або власний народ», — зауважив професор.

Він наголосив, що ключовою умовою є політична воля. За оцінками Грицака, на початку війни відбулося багато змін, але тепер видно певний відкат.

«Поки що ця влада працює на міцну трієчку. Цього вистачає, щоб вистояти, але не вистачає, щоб перемогти», — оцінив історик.

Він відзначив важливість того, аби президент України Володимир Зеленський та уряд припинили розмовляти з громадянами, як із дітьми, «нібито ми мало знаємо і мало розуміємо, а тому нас не треба лякати».

«Я досі чекаю, коли Зеленський скаже те, що сказав Черчіль: «Ми мусимо воювати, бо не маємо вибору, ціна війни висока, і я не можу обіцяти нічого, окрім крові, поту і сліз, але я обіцяю, що ми її не програємо», — резюмував Грицак.

До слова, Грицак також оцінив як мінімальні шанси на вибори в Україні під час війни. Усе через технічні перешкоди та відсутність суспільної підтримки. Він уточнив, що організувати голосування на фронті та за кордоном надскладно, а більшість громадян виступає проти виборів до повної стабілізації ситуації.