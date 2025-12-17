Переговори у Берліні: що зроблять США, якщо Росія не погодиться на мир

Переговори у Берліні / © Володимир Зеленський

Вперше з початку повномасштабного вторгнення припинення війни видається можливим. Після серії інтенсивних дипломатичних зустрічей у Берліні за участі України, США та лідерів ЄС, сторони заявили про «реальний і конкретний прогрес». Фінальним акордом дводенного марафону стала спільна телефонна розмова з Дональдом Трампом.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

Гарантії безпеки за «стандартом НАТО»

Одним із ключових пунктів плану, над яким працюють переговорники, є надання Україні юридично закріплених гарантій безпеки. Як повідомляє видання The New York Times, США готові провести ці зобов’язання через Конгрес.

Президент Володимир Зеленський підтвердив: обговорюються механізми, аналогічні 5-тій статті Статуту НАТО. Свою готовність долучитися до процесу підтвердив і Дональд Трамп.

«Ми працюємо над цим з Європою. Європа буде важливою частиною цього. Ми працюємо над гарантіями безпеки, щоб війна не почалася знову. Ми не хочемо, щоб війна знову почалася», — заявив Дональд Трамп.

Іноземні війська на території України

Важливою частиною плану є створення багатонаціональних сил, які діятимуть за підтримки США безпосередньо на українській території. Основні завдання цих підрозділів:

Сприяння відновленню ЗСУ;

Убезпечення повітряного простору України;

Моніторинг режиму припинення вогню та швидке реагування на порушення.

90 мільярдів євро та заморожені активи РФ

Європа бере на себе фінансовий блок підтримки. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн озвучила конкретні цифри допомоги на найближчі два роки.

«Ми запропонували покрити дві третини фінансових потреб України протягом наступних двох років, близько 90 мільярдів євро. Російські активи залишаться під заморозкою. Обговорення «репараційної позики» почнеться вже за два дні», — зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Вона також підкреслила, що Захід підтримуватиме боротьбу українців «стільки, скільки потрібно».

Що далі

За словами Володимира Зеленського, найближчими днями американські переговорники допрацюють документи та представлять їх російській стороні. На вихідних українська команда знову зустрінеться з партнерами для обговорення результатів.

Президент України чітко дав зрозуміти: якщо Кремль відмовиться від прийнятних умов миру, США готові посилити тиск на Росію та суттєво розширити військову допомогу Україні.

Чи погодиться Москва на ці умови — поки залишається головним відкритим питанням, проте дипломатичний тиск Заходу зараз є безпрецедентним.

