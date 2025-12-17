ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
373
Час на прочитання
2 хв

Який справжній мотив Трампа щодо України: Грицак назвав його наміри

Дональд Трамп прагне увійти в історію як рятівник Америки, і Україна є частиною цієї великої гри.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Історик, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак розповів, що насправді є головним мотивом президента США Дональда Трампа у темі України.

Про це Грицак сказав у інтерв’ю «24 Каналу».

Історик відповів на запитання про те, що керує Трампом — прагматизм чи особисте бажання отримати «швидку перемогу» для внутрішнього політичного піару.

«Головним мотивом Трампа є сам Трамп. Він егоманіяк і хоче увійти в історію як найкращий американський президент, як рятівник Америки», — пояснив професор УКУ.

Він зауважив, що в цьому є як і загроза, так і можливості. Річ у тім, що дії Трампа непослідовні, його амбіції можна розхитувати в один чи інший бік, і це дає поле для маневру.

«Гіршим є Джей Ді Венс: у нього нема хитань, він цинічний прагматик, і його приходу до влади я боюся», — акцентував Грицак.

До слова, напередодні Трамп заявив, що завдяки тривалим переговорам із європейськими лідерами та президентом Росії Володимиром Путіним мир в Україні став ближчим, ніж будь-коли. Попри оптимізм, президент США визнав складність процесу узгодження позицій сторін.

Того ж дня Трамп сказав, що Україна «вже втратила» окуповані території, але наголосив на активній роботі з Європою над гарантіями безпеки для запобігання новій війні. Він зазначив, що часових обмежень для досягнення мирної угоди немає, а сам процес назвав «складнішим, ніж можна було уявити».

Дата публікації
Кількість переглядів
373
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie