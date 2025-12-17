Який справжній мотив Трампа щодо України: Грицак назвав його наміри

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Історик, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак розповів, що насправді є головним мотивом президента США Дональда Трампа у темі України.

Про це Грицак сказав у інтерв’ю «24 Каналу».

Історик відповів на запитання про те, що керує Трампом — прагматизм чи особисте бажання отримати «швидку перемогу» для внутрішнього політичного піару.

Реклама

«Головним мотивом Трампа є сам Трамп. Він егоманіяк і хоче увійти в історію як найкращий американський президент, як рятівник Америки», — пояснив професор УКУ.

Він зауважив, що в цьому є як і загроза, так і можливості. Річ у тім, що дії Трампа непослідовні, його амбіції можна розхитувати в один чи інший бік, і це дає поле для маневру.

«Гіршим є Джей Ді Венс: у нього нема хитань, він цинічний прагматик, і його приходу до влади я боюся», — акцентував Грицак.

До слова, напередодні Трамп заявив, що завдяки тривалим переговорам із європейськими лідерами та президентом Росії Володимиром Путіним мир в Україні став ближчим, ніж будь-коли. Попри оптимізм, президент США визнав складність процесу узгодження позицій сторін.

Реклама

Того ж дня Трамп сказав, що Україна «вже втратила» окуповані території, але наголосив на активній роботі з Європою над гарантіями безпеки для запобігання новій війні. Він зазначив, що часових обмежень для досягнення мирної угоди немає, а сам процес назвав «складнішим, ніж можна було уявити».