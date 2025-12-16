ТСН у соціальних мережах

Трамп заявив про "недавню" розмову з Путіним: у диктатора озвучили свою версію

За даними на сайті Кремля, востаннє президенти говорили місяць тому - 16 жовтня.

Володимир Путін і Дональд Трамп.

Володимир Путін і Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив про нещодавно розмову телефоном з кремлівським «фюрером» Володимиром Путіним. У Москві кажуть, що вона відбулася «порівняно недавно».

Про це повідомив речник диктатора РФ Дмитро Пєсков.

«Це було (розмова Трампа і Путіна — Ред.) порівняно недавно. Це було… Власне. Подивіться дату останнього повідомлення щодо розмови телефоном. В цілому, це було порівняно недавно», — висловився Пєсков.

З його слів, після цього телефонних розмов між лідерами країн не не було. Зауважимо, за інформацією на сайті Кремля, остання телефонна розмова Трампа і Путіна відбулася 16 жовтня.

Зауважимо, тоді Трамп назвав розмову з «фюрером» «дуже продуктивною». Мовляв, між ними досягнуто «значного прогресу». Також американський лідер заявив, що зустрінеться з Путіним у Будапешті, щоб «спробувати покласти край ганебній війні між Росією та Україною».

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп, відповідаючи на запитання представників ЗМІ, підтвердив факт розмови з Путіним. Однак президент США не уточнив ані теми розмови, ані часу її проведення, ані можливих домовленостей, досягнутих під час контакту.

