Зеленський підтримав ідею різдвяного перемир'я: у Кремлі відповіли

Володимир Путін і Дмитро Пєсков. / © Associated Press

Агресорка Російська Федерація зухвало відкидає ідею різдвяного перемир’я, яку запропонував канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час переговорів у Берліні. Україна підтримала таку пропозицію.

Позицію Кремля озвучив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Прессекретар «фюрера» цинічно заявляє, мовляв, таке перемир’я Україна може використати як «перепочинок та підготуватися до продовження бойових дій». Натомість Москва, висловився Пєсков, начебто «має намір зупинити війну та досягти своїх цілей».

«Ми хочемо миру, ми не хочемо перемир’я, щоб дати перепочинок Україні та підготуватися до продовження війни», — брехливо заявив представник Кремля.

За його словами, подальший розвиток подій залежатиме від того, як каже президент США Дональд Трамп, чи виходять Росія та Україна на угоду чи ні. Позиція РФ у цьому питанні, наголосив Пєсков, «добре відома, послідовна, прозора та зрозуміла».

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловився про те, що можливо, РФ «має залишки людяності, можливо, і може залишити людей у спокої на декілька днів, хоча би протягом Різдва». З його слів, таке різдвяне перемир’я може стати «початком конструктивних, тверезих переговорів».

Президент України Володимир Зеленський підтримав ідею, яку запропонував Мерц. Він наголосив, що Київ готовий підтримувати будь-які формати припинення вогню. Зокрема, й енергетичне перемир’я.

Зауважимо, раніше у Кремлі відкинули і «новорічне перемир’я» на фронті. На початку грудня Пєсков заявив, що зараз триває зовсім інший процес». Однак, який саме «інший процес» мається на увазі, він не повідомив.