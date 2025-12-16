Гарантії безпеки чи ілюзія миру: що означають домовленості у Берліні для майбутнього України

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Під час мирних переговорів у Берліні офіційні особи США, України та Європи під час переговорів щодо майбутньої мирної угоди домовилися про гарантії безпеки для України. Втім, Кремль тримає свою давню лінію, відмовляючись від цього.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що двоє американських чиновників повідомили New York Times, що США Україна та Європа домовилися про гарантії безпеки «подібні до натовських» для майбутньої безпеки. За даними посадовців, більшість переговорів 14-15 грудня стосувалися саме гарантій безпеки, хоча офіційні особи не уточнили подробиці.

Тим часом Кремль, акцентують в ISW, послідовно заявляв, що відхилить будь-які мирні угоди, які пропонують надійні гарантії безпеки для України. Американські фахівці вважають, що Москва навряд чи прийме врегулювання, яке містить будь-які положення, що захищають територіальну цілісність України.

«Примітно, що Кремль фактично відмовився від надання надійних гарантій безпеки для України, як це було викладено в запропонованому США мирному плані з 28 пунктів», — йдеться у звіті.

В Інституті зауважують, що обговорення територіальних питань тривають. За даними джерел NYT президенту України Володимиру Зеленському та диктатору Росії Володимиру Путіну, ймовірно, доведеться самостійно обговорити та вирішити це.

Примітно, що Путін послідовно відмовлявся зустрічатися із Зеленським, зокрема під час підготовки до повномасштабного вторгнення та під час кількох наступних мирних переговорів. В ISW зауважують, що РФ раніше намагалася домогтися неприйнятних територіальних поступок від України, включаючи український фортечний пояс, укріплену оборонну лінію в Донецькій області, яка служить основою оборони України від 2014-гою

«Поступка Україною своєї найціннішої оборонної лінії в руки Кремля забезпечить Росії вигідніші позиції для відновлення агресії проти південно-західної та центральної України в майбутньому», -т зауважують аналітики Інституту.

ISW продовжує оцінювати, що Росія використовуватиме політичні та військові засоби для досягнення заявленої мети захоплення всієї України. Саме тому Кремль навряд чи погодиться на мирну угоду чи гарантії безпеки, які не надають повного російського контролю над Україною в середньостроковій та довгостроковій перспективі, підсумували аналітики ISW.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни переконані, що Кремль висуває територіальні вимоги щодо неокупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, оскільки наразі не може захопити ці регіони військовим шляхом. За їхніми даними, битва за Пояс фортець, ймовірно, ще більше виснажать ресурси окупантів.

Зауважимо, за даними джерел AFP, під час переговорів в Берліні США продовжили наполягати на відході ЗСУ з Донбасу. Своєю чергою, Київ, розповів співрозмовник видання, чинить опір. З його слів, «дещо вражає, що американці займають позицію росіян з цього питання».

