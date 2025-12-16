Найгірша ідея для якісного інтиму: чим небезпечний традиційний "секс перед сном"

Найкращий час для інтиму залежить від віку партнерів / © Credits

Здавалося б, будь-який час для кохання — гарний. Але наука має іншу думку. Згідно з дослідженнями, найпопулярніший час для інтиму, так званий «секс перед сном», насправді знижує його якість та є найгіршим для отримання задоволення.

Про несподівані висновки фахівців пише UNILAD.

Чому ніч — це погана ідея

Дослідження 2018 року показало, що більшість пар кохаються між 21:00 та опівночі, перед тим як лягти спати. Однак автор книжки «Сила коли» (The Power of When) Майкл Бреус вважає цей час невдалим.

«Секс перед сном — це непогано, просто більшість людей виснажені. Коли ваше тіло благає про сон, є велика ймовірність, що у вас не вистачить енергії на справді приголомшливу зустріч», — пояснює експерт.

Крім того, для декого інтимна близькість перед сном може спрацювати як енергетик. Викидання ендорфінів та адреналіну може завадити швидко заснути й отримати повноцінний 8-годинний відпочинок.

Проблема розсинхронізації

Ще одна перепона для гетеросексуальних пар — різні біоритми лібідо. Жінки частіше налаштовані на романтику ввечері, тоді як чоловіки, як правило, готові до дій одразу після пробудження вранці.

Експерти жартують, що тепер у вас є офіційний «рецепт на ранковий секс». Це час, коли організм має найбільше енергії, що дозволяє отримати максимум задоволення.

Найкращий час залежить від віку

Гормональний експерт Майк Коксіс зазначає, що ідеальний час для інтиму змінюється з роками:

20-30 років: Найкращий час — ранок . У цьому віці лібідо найвище, а реакція на близькість найгостріша.

30-40 років: Час переходити від спонтанності до планування. Хоча це звучить нудно, експерти кажуть, що секс за розкладом може бути «глибшим і емоційно насиченішим».

40-50 років: Це «золота ера» для відродження спонтанності, коли рутина знову змінюється.

60+ років: Найкращий час зміщується на день та ранній вечір. Це фаза, коли сексуальність стає «багатшою та більш усвідомленою».

