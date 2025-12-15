США наполягають на відході ЗСУ з Донбасу: AFP про переговори в Берліні

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Представники США на переговорах у Берліні все ще вимагають, щоб Україна поступилася не окупованою територією у Донецькій та Луганської областях, — як умовою для мирних переговорів з Росією.

Про це повідомив агентству AFP чиновник, ознайомлений з переговорами, пише The Guardian.

Своєю чергою, Київ, розповів співрозмовник видання, чинить опір вимозі Вашингтона вивести війська з територій Донбасу, які Росія не змогла захопити від моменту вторгнення в лютому 2022-го. .

За словами чиновника, російський диктатор Володимир Путін «хоче територію». З його слів, Штати вимагають від України «виведення» військ з регіонів, а Київ відмовляється.

«Дещо вражає, що американці займають позицію росіян з цього питання», — додав чиновник.

BILD з посиланням на AFP також підтверджує інформацію, що американська делегація у Берліні наполягає на тому, щоб Україна здала Донбас. Представники Дональда Трампа — Стів Уіткофф та Джаред Кушнер продовжують наполягати, щоб Київ погодився на відмову від Донбасу. Однак для президента України Володимира Зеленського, як наголошують джерела, це залишається «червоною лінією».

У Берліні лунають сигнали, що частина пропозицій Києва може стати підґрунтям для діалогу. Очільник МЗС Німеччини Йохан Вадефуль прокоментував заяви Зеленського про можливу готовність відмовитися від НАТО.

«Якщо це пропозиції України, то Росія може ухвалити цю позицію. Але ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб Україна могла досягти найкращої переговорної позиції», — наголосив він.

Нагадаємо, BILD повідомляє про те, Україна відмовилася від небезпечного компромісу, який пропонували США і РФ. За даними видання, Володимир Зеленський відмовився обговорювати односторонній відхід української армії з Донецької області. Київ готовий на різні компроміси, зокрема й болісні. Однак існують «червоні лінії».

Незважаючи на це, пише видання, з'явився реальний шанс миру в Україні. Це може відбутися вже до Різдва. Німецький таблоїд зауважує: перший сигнал, що дає надію, - це візит спецпредставників президента США Дональда Трампа до Берліна.