Україна відмовилася від небезпечного компромісу, який пропонували США і РФ: деталі від BILD

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Реклама

Під час напруженого раунду переговорів у Берліні президент України Володимир Зеленський відмовився обговорювати односторонній відхід української армії з Донецької області. Київ готовий на різні компроміси, зокрема й болісні. Однак існують «червоні лінії».

Про це повідомляє німецьке видання BILD з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Україна готова обговорювати болісні компроміси — як-от відмова від вступу до НАТО та проведення виборів у стислий термін. Втім, є «червоні лінії», акцентує BILD, які Зеленський не готовий перетнути. Ключова суперечка — територіальна.

Реклама

«В одному з пунктів плану йдеться про те, що Крим, Луганська та Донецька області «де-факто визнаються російськими», а лінії фронту в Херсонській та Запорізькій областях заморожуються», — пише німецьке медіа.

За інформацією BILD, Київ готовий до тимчасового «заморожування» фронту та фактичної втрати контролю над окупованими Росією територіями, але категорично заперечує вимогу вивести ЗСУ з частини Донецької області, яка перебуває під українським контролем.

Повідомляється, що Сполучені Штати запропонували компроміс. Так, Україна має відійти з приблизно з 5600 квадратних кілометрів у Донецькій області. Ця територія стає «демілітаризованою економічною зоною» без входу російських окупаційних військ. Москва підтримала ідею з тим застереженням, що туди зайде лише Росгвардія, а не регулярна армія Російської Федерації.

«Ми цього не приймемо. Це буде рівносильно капітуляції української армії», — сказав у розмові з BILD один із високопосадовців.

Реклама

Київ висунув свою пропозицію. Президент Володимир Зеленський наголосив, що відійти мала б і окупаційна російська армія.

«Якщо українські війська відступають, скажімо, на п’ять-десять кілометрів, чому російські війська не повинні також відступити на таку саму відстань углиб окупованих територій?» — наголосив глава держави.

Нагадаємо, помічник російського «фюрера» Юрій Ушаков цинічно заявив, що «весь Донбас російський». Мовляв, «рано чи пізно» вся його територія перейде під повний контроль Росії. З його слів, тому заяви України про референдум щодо територіального питання є «недоречними».

Аналітики ISW наголошують, що диктатор РФ Володимир Путін зачиняє двері для миру. Зокрема, відхиляючи пропозицію щодо створення демілітаризованої зони на Донбасі. У Москві наголошують, що така зона можлива, але Росія повинна розгорнути там Росгвардію та свої правоохоронні органи. Втім, зауважують американські фахівці, таке розгортання мілітаризувало б цю зону.

Реклама