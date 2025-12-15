ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2469
Час на прочитання
2 хв

Україна відмовилася від небезпечного компромісу, який пропонували США і РФ: деталі від BILD

Київ готовий обговорювати болісні компроміси на шляху до миру, як-от відмову від вступу до НАТО.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Під час напруженого раунду переговорів у Берліні президент України Володимир Зеленський відмовився обговорювати односторонній відхід української армії з Донецької області. Київ готовий на різні компроміси, зокрема й болісні. Однак існують «червоні лінії».

Про це повідомляє німецьке видання BILD з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Україна готова обговорювати болісні компроміси — як-от відмова від вступу до НАТО та проведення виборів у стислий термін. Втім, є «червоні лінії», акцентує BILD, які Зеленський не готовий перетнути. Ключова суперечка — територіальна.

«В одному з пунктів плану йдеться про те, що Крим, Луганська та Донецька області «де-факто визнаються російськими», а лінії фронту в Херсонській та Запорізькій областях заморожуються», — пише німецьке медіа.

За інформацією BILD, Київ готовий до тимчасового «заморожування» фронту та фактичної втрати контролю над окупованими Росією територіями, але категорично заперечує вимогу вивести ЗСУ з частини Донецької області, яка перебуває під українським контролем.

Повідомляється, що Сполучені Штати запропонували компроміс. Так, Україна має відійти з приблизно з 5600 квадратних кілометрів у Донецькій області. Ця територія стає «демілітаризованою економічною зоною» без входу російських окупаційних військ. Москва підтримала ідею з тим застереженням, що туди зайде лише Росгвардія, а не регулярна армія Російської Федерації.

«Ми цього не приймемо. Це буде рівносильно капітуляції української армії», — сказав у розмові з BILD один із високопосадовців.

Київ висунув свою пропозицію. Президент Володимир Зеленський наголосив, що відійти мала б і окупаційна російська армія.

«Якщо українські війська відступають, скажімо, на п’ять-десять кілометрів, чому російські війська не повинні також відступити на таку саму відстань углиб окупованих територій?» — наголосив глава держави.

Нагадаємо, помічник російського «фюрера» Юрій Ушаков цинічно заявив, що «весь Донбас російський». Мовляв, «рано чи пізно» вся його територія перейде під повний контроль Росії. З його слів, тому заяви України про референдум щодо територіального питання є «недоречними».

Аналітики ISW наголошують, що диктатор РФ Володимир Путін зачиняє двері для миру. Зокрема, відхиляючи пропозицію щодо створення демілітаризованої зони на Донбасі. У Москві наголошують, що така зона можлива, але Росія повинна розгорнути там Росгвардію та свої правоохоронні органи. Втім, зауважують американські фахівці, таке розгортання мілітаризувало б цю зону.

Дата публікації
Кількість переглядів
2469
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie