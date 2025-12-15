Владимир Зеленский. / © Associated Press

В ходе напряженного раунда переговоров в Берлине президент Украины Владимир Зеленский отказался обсуждать односторонний выход украинской армии из Донецкой области. Киев готов на разные компромиссы, в том числе и болезненные. Однако существуют «красные линии».

Об этом сообщает немецкое издание BILD со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Украина готова обсуждать болезненные компромиссы — такие как отказ от вступления в НАТО и проведение выборов в сжатые сроки. Тем не менее, есть «красные линии», акцентирует BILD, которые Зеленский не готов пересечь. Ключевой спор — территориальный.

«В одном из пунктов плана говорится, что Крым, Луганская и Донецкая области «де-факто признаются российскими», а линии фронта в Херсонской и Запорожской областях замораживаются», — пишет немецкое медиа.

По информации BILD, Киев готов к временной «заморозке» фронта и фактической потере контроля над оккупированными Россией территориями, но категорически отрицает требование вывести ВСУ из находящейся под украинским контролем части Донецкой области.

Сообщается, что США предложили компромисс. Так, Украина должна отойти примерно с 5600 квадратных километров в Донецкой области. Эта территория становится «демилитаризованной экономической зоной» без входа русских оккупационных войск. Москва поддержала идею с той оговоркой, что туда зайдет только Росгвардия, а не регулярная армия Российской Федерации.

«Мы этого не примем. Это будет равносильно капитуляции украинской армии», — сказал в разговоре с BILD один из чиновников.

Киев выдвинул свое предложение. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что отойти должна и оккупационная российская армия.

«Если украинские войска отступают, скажем, на пять-десять километров, почему российские войска не должны также отступить на такое же расстояние вглубь оккупированных территорий?» — подчеркнул глава государства.

Напомним, помощник российского «фюрера» Юрий Ушаков цинично заявил, что «весь Донбасс российский». Мол, «рано или поздно» вся его территория перейдет под полный контроль России. По его словам, поэтому заявления Украины о референдуме по территориальному вопросу «неуместны».

Аналитики ISW отмечают, что диктатор РФ Владимир Путин закрывает двери для мира. В частности, отклоняя предложение о создании демилитаризованной зоны на Донбассе. В Москве отмечают, что такая зона возможна, но Россия должна развернуть там Росгвардию и свои правоохранительные органы. Тем не менее, отмечают американские специалисты, такое развертывание милитаризировало бы эту зону.

