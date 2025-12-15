Зеленский предлагает компромисс для мира: от чего готова отказаться Украина

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Германии критически важный раунд переговоров с посредниками президента США Дональда Трампа по мирному плану и заявил, что Киев готов пойти на компромисс. Зеленский повторил, что готов временно отказаться от вступления в НАТО в обмен на мощные гарантии безопасности от США, которые должны предотвратить новое вторжение России.

Об этом говорится в статье The New York Times.

14 декабря Зеленский находился в Германии, где провел переговоры с представителями Трампа. Этот диалог считается одним из ключевых этапов переговоров, направленных на наработку плана завершения войны с Россией. В ситуации, когда президент США оказывает давление на Зеленского с требованием заключить соглашение, заявляя о якобы проигрыше Украины, глава государства дал понять: Киев готов рассматривать компромиссные решения по отдельным вопросам.

Реклама

Временный отказ от вступления в НАТО

Еще до начала встречи Зеленский отметил, что Украина может временно отложить стремление вступления в НАТО — при условии получения сильных и надежных гарантий безопасности от США, которые сделают невозможным новое вторжение России после заключения мирного соглашения. В то же время он подчеркнул, что Украина не согласится на передачу территорий, которые сейчас находятся под ее контролем, как того хочет администрация Трампа.

Зеленский также сообщил журналистам, что ожидает от американской стороны конкретных деталей относительно предложенных гарантий безопасности.

В Офисе президента Украины отметили, что переговоры продолжались более пяти часов и должны продолжиться 15 декабря. Там добавили, что Зеленский планирует озвучить результаты переговоров именно в этот день.

Во время визита президент Украины встретился со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером.

Реклама

«По моему мнению, самое важное, чтобы план был как можно более справедливым — прежде всего для Украины, ведь именно Россия начала эту войну. И, главное, он должен быть жизнеспособным. План не должен остаться просто бумагой, а стать реальным шагом к завершению войны», — подчеркнул Зеленский перед началом встреч.

Переговоры состоялись накануне насыщенной дипломатической недели. Так, 15 декабря Зеленский, по ожиданиям, проведет встречи с ведущими европейскими политиками и вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцом примет участие в Немецко-украинском бизнес-форуме. Позже на этой неделе страны ЕС могут проголосовать за использование части замороженных в Европе российских активов на сумму 210 млрд евро в качестве кредита для Украины в течение 2026-2027 годов.

Расхождения между подходами США и Украины к завершению войны

В то же время между актуальными подходами США и Украины к завершению войны сохраняются серьезные разногласия. Именно эти вопросы уже длительное время не дают сторонам приблизиться к компромиссу.

Американское предложение предусматривает обмен территорий на востоке Украины в обмен на мир, в том числе и в районах Донецкой области, которые остаются под контролем Киева, а также отказ Украины от курса на вступление в НАТО — альянс, который считают фундаментом евроатлантической безопасности. Кроме того, по словам Зеленского, США предлагают создать на этих территориях «свободную экономическую зону», которая должна была бы стать буфером между подконтрольными Украине районами и оккупированными Россией землями.

Реклама

На прошлой неделе Украина передала американской стороне собственный вариант мирного плана. Он не предусматривает передачу никаких территорий, которые сейчас контролирует Киев, а также не содержит требования о запрете вступления Украины в НАТО в будущем.

Отдельно в документе указано, что любое решение об отказе от украинских территорий должно приниматься путем голосования внутри страны.

14 декабря перед переговорами Зеленский сообщил, что еще не получил ответа США на украинское предложение. Также он отметил, что Украина готова рассматривать прекращение огня вдоль действующей линии фронта.

«Справедливый и жизнеспособный вариант — это „мы остаемся там, где стоим“, — заявил президент.

Реклама

Вместе с тем Зеленский скептически оценил идею «свободной экономической зоны». По такому сценарию украинские войска должны были бы оставить территории, на которых расположены стратегически важные города, в частности Краматорск и Славянск. Он задал вопрос, почему при этом российские войска не должны отходить из районов, которые сейчас контролируют.

«Этот вопрос пока остается без ответа. Но он чрезвычайно чувствительный и очень острый», — отметил Зеленский.

Президент также отметил, что Украина больше не настаивает на вступлении в НАТО, которое означало бы обязательство всех стран Альянса защищать ее в случае нового нападения России. До избрания Трампа Украина двигалась в направлении потенциального членства, хотя и некоторые европейские государства относились к этому сдержанно. Зеленский и раньше признавал, что без согласия Трампа членство в НАТО маловероятно, но 14 декабря подробнее объяснил свою позицию.

«Прежде всего, с самого начала условием Украины — или, точнее, нашей амбицией — было членство в НАТО. Именно оно могло бы обеспечить реальные гарантии безопасности», — сказал президент Украины.

Реклама

От Путина — никаких сигналов о согласии на мирный план

Пока никаких сигналов о готовности президента России Владимира Путина согласиться на любой план завершения войны нет. Он заявляет о победе России, тогда как даже на фоне переговоров РФ продолжает удары по энергетической инфраструктуре Украины и медленное наступление на востоке.

Параллельно Зеленский пытается сохранить поддержку Трампа, который после прихода к власти пересмотрел многолетнюю внешнюю политику США в отношении России и Европы и порой повторял российские нарративы в своих заявлениях о войне.

14 декабря президент Украины выразил уверенность, что Соединенные Штаты способны заставить Путина согласиться на соглашение.

«Если Соединенные Штаты действительно хотят завершить эту войну — как они демонстрируют это сегодня на высоком уровне, — я считаю, что россиянам придется пойти на компромиссы», — подытожил Зеленский.

Реклама

Напомним, 14 декабря Зеленский рассказал об условиях и перспективах гарантий безопасности. Президент напомнил, что первоначальным желанием Украины было вступление в НАТО, что было бы «реальными гарантиями безопасности», но эта идея не получила полной поддержки союзников.

«Поэтому сегодня двусторонние гарантии безопасности между Украиной с США — а именно гарантии Article 5 Like — и гарантии от европейских коллег, а также других стран: Канады, Японии и т.д. — это возможность, чтобы не начался еще один приход российской агрессии. И это уже компромисс с нашей стороны», — сказал глава государства.