Віталій Козловський вперше зізнався, як та коли насправді почався його роман із дружиною

Український співак Віталій Козловський розсекретив, як та коли насправді почався його роман із дружиною, піарницею Юлією Бакуменко.

Виконавець особливо не афішував подробиці особистого життя. Тож, шанувальники артиста були неабияк здивовані, коли він зізнався, що у грудні 2023 року таємно одружився, а вже у лютому 2024-го став батьком. Обраницею Віталія Козловського стала його піарниця Юлія Бакуменко. Виявляється, парочка вже тривалий час разом.

На проєкті "33 запитання" співак зізнався, що почуття між ним та Юлією виникли під час доволі тяжкого періоду в його житті. Аби відволіктися, артист запропонував їй разом полетіти до Таїланду, а вона погодилась. Під час тієї поїздки й закрутився роман пари. Хоч виконавець не назвав рік, але з його соцмереж відомо, що це відбулося 2018-го.

"Я був розбитий вщент у душі. Я навіть не знав, як жити далі. От такий от був у мене період у житті. І просто однієї миті, сидячи на кухні, я кажу: "А полетіли до Таїланду після Нового року через тиждень". Ми за два тижні купили квитки і полетіли до Таїланду на тиждень. Все почалося з тієї поїздки", - говорить виконавець.

Артист також поділився, що їх із Юлією звели обставини. До Таїланду вони летіли як друзі, яких об'єднує робота, а повернулась звідти вже парою.

"Ми летіли як друзі, які працюють, а повернулися з розумінням, що крига скресла. Нас зблизили винятково обставини", - підсумував артист.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський переспівав хіт 18-річної давності "Згадай". Артист просто зачарував новим звучанням.