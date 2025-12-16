Павло Зібров після смерті Степана Гіги розкрив його діагноз, який він приховував: "Не мусили знати"

Степан Гіга та Павло Зібров / © instagram.com/pavlo_zibrov

Народний артист України Павло Зібров поділився особистими спогадами про покійного Степана Гігу та вперше розповів про хворобу, яку співак ретельно приховував від шанувальників за життя.

Після прощання зі Степаном Гігою у Львові Павло Зібров зізнався, що артист мав серйозні проблеми зі здоров’ям, однак принципово не виносив їх на загал. За словами Зіброва, Гіга вважав, що публіка має знати його через пісні, а не через діагнози. Як розповів співак, Степан Гіга багато років жив із цукровим діабетом і навіть рік тому переніс важку операцію.

«Про те, що він хворів на цукровий діабет, широка публіка, звісно, не знала — і знати цього не мусила. У нашому колі про це було відомо. Рік тому він навіть переніс операцію, пов’язану із цією хворобою», — зазначив співак в коментарі oboz.ua.

Степан Гіга / © instagram.com/stepan.giga_official

Окремо артист згадав спільні виступи зі Степаном Гігою та зізнався, що вони мали амбітні творчі плани. Зібров пригадав випадок, коли через запізнення колеги йому довелося продовжувати власний концерт, а після виступу між ними зав’язалася тепла розмова, яка переросла в ідею великої колаборації. Ідея захопила Степана Гігу, однак реалізувати її вже не судилося.

«Працювали на одній сцені. Він мав виступати після мене, але спізнювався, бо перед тим у нього був концерт у Львівській області, звідки одразу переїжджав до нас. Тож мені довелося затягнути свій виступ. Організатори просили: „Павле Миколайовичу, ще пісню, ще одну“. Немає проблем, співаємо. Після концерту ми з ним спілкувалися, і я запропонував: „Давай зробимо колаборацію — Павло Зібров, Іво Бобул і Степан Гіга. Ти заспіваєш один куплет мого ‚Хрещатика‘, я — частину пісні ‚Цей сон‘ і так далі“. Йому ця задумка сподобалася, але не судилося. Мільйони переглядів, любов слухачів і твори, які житимуть далі. Він уже вписаний золотими нитками в історію української пісні», — зворушив Павло Миколайович.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про ще одну мрію Степана Гіги, яку йому не вдалося втілити за життя. 66-річний виконавець помер 12 грудня у лікарні Львова.