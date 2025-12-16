Попри переговори, краще не стає: у Святогірську закривають останню "Нову пошту" (фото)

Святогірськ: останнє відділення «Нової пошти» закривається

Компанія «Нова пошта» закриває своє останнє відділення у Святогірську на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба компанії у соцмережах.

«Ми до останнього відтягували цей момент, але ситуація стала критично небезпечною. Через щільні обстріли, наближення фронту та полювання дронів на автівки, ми закриваємо наше останнє відділення у Святогірську», — пояснили у компанії.

Святогірськ на карті / © Deepstatemap

Зазначається, що упродовж останніх місяців відділення «Нової пошти» було єдиним бізнесом, яке працювало у місті. Лише у листопаді мешканці Святогірська надіслали й отримали понад 3 400 посилок.

«Наше відділення стало справжнім „пунктом незламності“, де сотні мешканців міста і околиць могли отримати ліки, продукти, гуманітарну допомогу, підзарядити мобільні телефони, підключитись до інтернету, зв’язатись із рідними», — розповіли у «Новій пошті».

Це було можливим завдяки працівникам: керівниці відділення Людмилі, операторці Поліні, приймальнику Євгену та двом водіям-тезкам Сергію та Сергію. Цим праціникам після евакуації компанія пообіцяла роботу в інших містах та департаментах компанії.

Наразі у Донецькій області працюють 37 відділень «Нової пошти». До кінця 2025 року заплановано відкрити ще 2. Також продовжується встановлення поштоматів. Їх зараз налічується 181.

У коментарях зауважили, що коли «Нова пошта» залишає прифронронтові міста, це стає символом, що з нього пішло життя.

Нагадаємо, що у Покровську останнє відділення «Нової пошти» закрилося у лютому 2025 року.