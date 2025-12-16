ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
79
Час на прочитання
1 хв

Попри переговори, краще не стає: у Святогірську закривають останню "Нову пошту" (фото)

Місто Святогірськ лишилося без останнього містка з «великим світом» — «Нова пошта» закриває останнє відділення.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Святогірськ: останнє відділення «Нової пошти» закривається

Святогірськ: останнє відділення «Нової пошти» закривається

Компанія «Нова пошта» закриває своє останнє відділення у Святогірську на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба компанії у соцмережах.

«Ми до останнього відтягували цей момент, але ситуація стала критично небезпечною. Через щільні обстріли, наближення фронту та полювання дронів на автівки, ми закриваємо наше останнє відділення у Святогірську», — пояснили у компанії.

Святогірськ на карті / © Deepstatemap

Святогірськ на карті / © Deepstatemap

Зазначається, що упродовж останніх місяців відділення «Нової пошти» було єдиним бізнесом, яке працювало у місті. Лише у листопаді мешканці Святогірська надіслали й отримали понад 3 400 посилок.

«Наше відділення стало справжнім „пунктом незламності“, де сотні мешканців міста і околиць могли отримати ліки, продукти, гуманітарну допомогу, підзарядити мобільні телефони, підключитись до інтернету, зв’язатись із рідними», — розповіли у «Новій пошті».

Це було можливим завдяки працівникам: керівниці відділення Людмилі, операторці Поліні, приймальнику Євгену та двом водіям-тезкам Сергію та Сергію. Цим праціникам після евакуації компанія пообіцяла роботу в інших містах та департаментах компанії.

Наразі у Донецькій області працюють 37 відділень «Нової пошти». До кінця 2025 року заплановано відкрити ще 2. Також продовжується встановлення поштоматів. Їх зараз налічується 181.

У коментарях зауважили, що коли «Нова пошта» залишає прифронронтові міста, це стає символом, що з нього пішло життя.

Нагадаємо, що у Покровську останнє відділення «Нової пошти» закрилося у лютому 2025 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
79
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie