Чи завершиться війна в 2026 році та яка запорука виживання українців — відповіли в ГУР

Андрій Юсов

Представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов прокоментував прогнози щодо ймовірного завершення війни у 2026 році. Він наголосив, що замість конкретних дат ключову роль відіграватиме внутрішня та зовнішня стійкість держави.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Речник ГУР МО підкреслив, що досягнення миру є спільною метою всіх державних інституцій та громадян.

«Я не буду прогнозувати. Можу сказати, що і українські сили безпеки і оборони, і дипломати, і воєнно-політичне керівництво роблять все можливе для того, щоб якомога швидше був справедливий мир. Зрештою, все суспільство для цього працює», — заявив Юсов.

За словами представника розвідки, ключовим викликом для України у 2026 році залишається збереження консолідації.

«Саме збереження єдності у 2026-му році, єдності в плані внутрішньої ситуації зовнішньополітичних орієнтирів, оцінок по відношенню до дій ворога. Ось збереження єдності — це є головна запорука і нашої стійкості, нашого виживання і нашого успіху», — підсумував Юсов.

Нагадаємо, план, який має допомогти Україні відновити мир, розробляється спільно зі США і наразі обговорюється в урядовому кварталі. Його фіналізація очікується не раніше весни.

Раніше повідомлялося, США не вийдуть із переговорів, хоч як цим погрожуватиме Трамп, проте й дієвих гарантій безпеки США та Євросоюз поки що Україні не пропонують.