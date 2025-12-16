- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 104
- Час на прочитання
- 1 хв
Чи завершиться війна в 2026 році та яка запорука виживання українців — відповіли в ГУР
У ГУР назвали запоруку виживання та успіху України у війні з Росією.
Представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов прокоментував прогнози щодо ймовірного завершення війни у 2026 році. Він наголосив, що замість конкретних дат ключову роль відіграватиме внутрішня та зовнішня стійкість держави.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Речник ГУР МО підкреслив, що досягнення миру є спільною метою всіх державних інституцій та громадян.
«Я не буду прогнозувати. Можу сказати, що і українські сили безпеки і оборони, і дипломати, і воєнно-політичне керівництво роблять все можливе для того, щоб якомога швидше був справедливий мир. Зрештою, все суспільство для цього працює», — заявив Юсов.
За словами представника розвідки, ключовим викликом для України у 2026 році залишається збереження консолідації.
«Саме збереження єдності у 2026-му році, єдності в плані внутрішньої ситуації зовнішньополітичних орієнтирів, оцінок по відношенню до дій ворога. Ось збереження єдності — це є головна запорука і нашої стійкості, нашого виживання і нашого успіху», — підсумував Юсов.
Нагадаємо, план, який має допомогти Україні відновити мир, розробляється спільно зі США і наразі обговорюється в урядовому кварталі. Його фіналізація очікується не раніше весни.
Раніше повідомлялося, США не вийдуть із переговорів, хоч як цим погрожуватиме Трамп, проте й дієвих гарантій безпеки США та Євросоюз поки що Україні не пропонують.