Військовий / © ТСН.ua

План, який має допомогти Україні відновити мир, розробляється спільно зі США і наразі обговорюється в урядовому кварталі. Його фіналізація очікується не раніше весни.

Про це йдеться у статті німецького видання Berliner Zeitung.

Для Києва переговори щодо вступу до ЄС є лише частиною порядку денного, який президент Володимир Зеленський привіз із собою під час свого візиту до Берліна. Інші теми були не менш важливими: питання зброї, фінансування і передусім мирний план для України.

За словами представників уряду, план, розроблений разом з американською стороною, уже перебуває на «дуже просунутій стадії», але буде фіналізований не раніше весни. Як дізналося Berliner Zeitung від політичних кіл, німецький та американський уряди погодилися спільно підтримувати його розробку.

Також домовлено, що США та ФРН візьмуть на себе роль гарантів. Проте наразі немає ознак, що пропозиція буде реальною або привабливою для Кремля. Тому план розробляється разом з українською стороною, щоб він не видавався «диктатом Заходу». Очікується, що його зміст буде представлено Зеленському найближчими днями.

Тимчасово Німеччина надає військову допомогу, водночас американсько-український діалог у Берліні залишається чітким та однозначним. В американській та українській делегаціях, незважаючи на присутність німецьких дипломатів, ведуться переговори про стратегію закінчення війни.

Через кілька днів, можливо, стане зрозуміло, якого прогресу досягнуто. Німецький уряд, ймовірно, відіграє тактичну роль, постачаючи озброєння та фінансування, водночас США залишаються стратегічним партнером для Києва.

