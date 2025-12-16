Трамп підтвердив розмову з Путіним, але утримався від подробиць

Трамп і Путін / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтвердив факт нещодавньої розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це він заявив під час пресконференції в Овальному кабінеті, трансляцію якої вів Білий дім.

Під час спілкування з журналістами Трампа прямо запитали, чи розмовляв він останнім часом безпосередньо з президентом Росії. Американський лідер відповів коротко та ствердно: «Так, говорив».

Водночас президент США не уточнив ані теми розмови, ані часу її проведення, ані можливих домовленостей, досягнутих під час контакту.

Жодних додаткових деталей з боку Білого дому наразі також не оприлюднювали.

Нагадаємо, що раніше Трамп прокоментував перебіг обговорень щодо України.

Дональд Трамп заявив, що обговорення війни в Україні з європейськими лідерами пройшло дуже добре.