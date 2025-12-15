- Дата публікації
"Територія втрачена": Трамп про мирний договір і гарантії безпеки
Трамп заявив, що для України «території втрачено», але пообіцяв гарантії безпеки.
Президент США Дональд Трамп заявив, що «українці вже втратили територію».
Про це він сказав під час розмови з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому сьогодні, 15 грудня.
«Дивіться, чесно кажучи, вони (українці — Ред.) вже втратили цю територію. Я маю на увазі, територію втрачено», — заявив глава Білого дому у відповідь на запитання про те, чи доведеться Україні віддавати якусь територію Росії.
Водночас, Трамп запевнив, що США працюють разом з Європою над гарантіями безпеки для України.
«Щодо гарантій безпеки — ми працюємо, ми працюємо над цим із Європою. Європа буде великою частиною цього. І ми працюємо над гарантією безпеки, щоб війна не почалася знову», — запевнив американський президент.
Також він сказав, що немає часових обмежень для досягнення угоди, і «часові обмеження — це коли ми її досягнемо».
Нагадаємо, Трамп заявив, що зараз ми ближчі до миру в Україні, ніж будь-коли раніше.