Знизити призовний вік до 18 років: ексрадник Трампа звернувся до України

Джон Болтон, колишній радник з національної безпеки президента США Дональда Трампа, публічно звернувся до України з «дружніми порадами». Зокрема, він закликав українську владу посилити антикорупційні заходи та знизити призовний вік з 25 до 18 років для збільшення мобілізаційного ресурсу.

Відповідні заяви Болтон зробив в інтерв’ю в етері France 24, передає 24 Канал.

Поради щодо мобілізації та рівномірного тягаря

Болтон наголосив, що зниження призовного віку допоможе рівномірніше розподілити тягар війни серед населення.

«Я думаю — це порада від друга — я думаю, що їм (Україні, — ред.) потрібно знизити призовний вік з 25 до 18 років, щоб отримати більше сили на полі бою і переконатися, що країна в цілому несе рівний тягар цієї війни», — заявив ексрадник.

Боротьба з корупцією та вибори

Коментуючи внутрішньополітичну ситуацію, Джон Болтон підкреслив, що Україні необхідно активніше демонструвати боротьбу з корупцією.

Щодо проведення виборів в умовах воєнного стану, він зазначив, що проведення загальнонаціональних виборів, коли приблизно 20% території країни окуповано, є неможливим. Водночас, Болтон допустив можливість проведення місцевих виборів у тих регіонах, які перебувають під контролем українського уряду.

Він також додав, що Україна, подібно до Великої Британії під час Другої світової війни, має вагомі аргументи на захист своїх дій.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський продовжує відстоювати позицію, що Україні не варто знижувати мобілізаційний вік. Згідно з українським законодавством, мобілізовують на військову службу лише чоловіків віком від 25 років. Офіційні особи США та інших західних союзників закликають Україну знизити призовний вік, у той час як Зеленський наполягає, що зброя та ракети потрібні більше, ніж солдати.

Раніше повідомлялося, в Україні заговорили про зниження мобілізаційного віку з 25 до 23 років — адвокатка пояснила, скільки часу на це треба.