Укрaїнa
503
2 хв

Зеленський розкрив ключові розбіжності з Росією щодо перемир’я

Володимир Зеленський визнав кардинальні розбіжності з РФ щодо територіальних питань.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що позиція Києва щодо територіальних питань у діалозі з Росією є абсолютно чіткою і була повністю зрозуміла американським партнерам. Водночас, він визнав наявність кардинальних розбіжностей з Москвою щодо цих питань.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на бізнес-форумі у Німеччині.

«Ми чітко розуміємо, чого вони (Росія, -ред.) хочуть. Ми можемо вірити в це, може хтось не вірити в це, але ми чітко знаємо на сто відсотків, чого вони хочуть. І важливо, що американські партнери чітко мене зрозуміли», — наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що найважливішим для нього було донести позицію України без «зайвих ком і трьох крапок». Зеленський визнав, що між Україною та Росією існують фундаментальні протиріччя щодо територій, і про це необхідно говорити відкрито.

«Безумовно, у нас різні позиції з Росією щодо територій. Це також треба розуміти і абсолютно відкрито про це говорити», — зазначив він.

Президент висловив задоволення тим, що сторони «почули одне одного» і припустив, що американська сторона може виконувати роль медіатора та пропонувати різні кроки для врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, під час напруженого раунду переговорів у Берліні президент України Володимир Зеленський відмовився обговорювати односторонній відхід української армії з Донецької області. Київ готовий на різні компроміси, зокрема й болісні. Однак існують «червоні лінії».

Також президент Володимир Зеленський прокоментував перебіг переговорів з американською стороною у Берліні, які тривали вчора і сьогодні (14-15 грудня).

503
