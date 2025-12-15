- Дата публикации
Снизить призывной возраст до 18 лет: экс-советник Трампа обратился к Украине
Экс-чиновник Белого дома Джон Болтон призвал Украину активнее бороться с коррупцией и мобилизовать с 18 лет.
Джон Болтон, бывший советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа, публично обратился в Украину с «дружескими советами». В частности, он призвал украинские власти усилить антикоррупционные меры и снизить призывной возраст с 25 до 18 лет для увеличения мобилизационного ресурса.
Соответствующие заявления Болтон сделал в интервью в эфире France 24, передает 24 Канал.
Советы по мобилизации и равномерному бремени
Болтон подчеркнул, что снижение призывного возраста поможет более равномерно распределить бремя войны среди населения.
«Я думаю — это совет от друга — я думаю, что им (Украине, — ред.) нужно снизить призывной возраст с 25 до 18 лет, чтобы получить больше силы на поле боя и убедиться, что страна в целом несет равное бремя этой войны», — заявил экс-советник.
Борьба с коррупцией и выборы
Комментируя внутриполитическую ситуацию, Джон Болтон подчеркнул, что Украине необходимо более активно демонстрировать борьбу с коррупцией.
Относительно проведения выборов в условиях военного положения, он отметил, что проведение общенациональных выборов, когда примерно 20% территории страны оккупировано, невозможно. В то же время Болтон допустил возможность проведения местных выборов в тех регионах, которые находятся под контролем украинского правительства.
Он также добавил, что Украина, подобно Великобритании во время Второй мировой войны, имеет веские аргументы в защиту своих действий.
Напомним, президент Владимир Зеленский продолжает отстаивать позицию, что Украине не следует снижать мобилизационный возраст. Согласно украинскому законодательству, мобилизуют на военную службу только мужчин в возрасте от 25 лет. Официальные лица США и других западных союзников призывают Украину снизить призывной возраст, в то время как Зеленский настаивает, что оружие и ракеты нужны больше, чем солдаты.
