Снизить призывной возраст до 18 лет: экс-советник Трампа обратился к Украине

Джон Болтон / © УНИАН

Джон Болтон, бывший советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа, публично обратился в Украину с «дружескими советами». В частности, он призвал украинские власти усилить антикоррупционные меры и снизить призывной возраст с 25 до 18 лет для увеличения мобилизационного ресурса.

Соответствующие заявления Болтон сделал в интервью в эфире France 24, передает 24 Канал.

Советы по мобилизации и равномерному бремени

Болтон подчеркнул, что снижение призывного возраста поможет более равномерно распределить бремя войны среди населения.

«Я думаю — это совет от друга — я думаю, что им (Украине, — ред.) нужно снизить призывной возраст с 25 до 18 лет, чтобы получить больше силы на поле боя и убедиться, что страна в целом несет равное бремя этой войны», — заявил экс-советник.

Борьба с коррупцией и выборы

Комментируя внутриполитическую ситуацию, Джон Болтон подчеркнул, что Украине необходимо более активно демонстрировать борьбу с коррупцией.

Относительно проведения выборов в условиях военного положения, он отметил, что проведение общенациональных выборов, когда примерно 20% территории страны оккупировано, невозможно. В то же время Болтон допустил возможность проведения местных выборов в тех регионах, которые находятся под контролем украинского правительства.

Он также добавил, что Украина, подобно Великобритании во время Второй мировой войны, имеет веские аргументы в защиту своих действий.

Напомним, президент Владимир Зеленский продолжает отстаивать позицию, что Украине не следует снижать мобилизационный возраст. Согласно украинскому законодательству, мобилизуют на военную службу только мужчин в возрасте от 25 лет. Официальные лица США и других западных союзников призывают Украину снизить призывной возраст, в то время как Зеленский настаивает, что оружие и ракеты нужны больше, чем солдаты.

Ранее сообщалось, что в Украине заговорили о снижении мобилизационного возраста с 25 до 23 лет — адвокат объяснила, сколько времени на это нужно.