Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия временно не будет иметь доступа к замороженным активам и назвал это первым шагом для использования замороженных средств РФ в пользу Украины.

Об этом Фридрих Мерц сообщил на брифинге с президентом Владимиром Зеленским 15 декабря.

По словам Мерца, следующим этапом станет принятие решения о применении этих активов для репарационного кредита. Он выразил уверенность, что решение может быть достигнуто уже на этой неделе на саммите лидеров ЕС, ведь законодательство блока позволяет принимать такие вопросы квалифицированным большинством, а не единогласно.

«Понимаю сомнения Бельгии и других стран, но не разделяю их. Цель — поддержать Украину, чтобы она могла защищать себя. Это также четкий сигнал России, что война должна быть завершена как можно быстрее», — подчеркнул Мерц.

Напомним, ранее речь шла о скандале вокруг замороженных активов РФ. В частности, Бельгия, на территории которой хранится большая часть (около 189 млрд евро) блокированных средств РФ, отвергла план Еврокомиссии. Европейский центральный банк (ЕЦБ) его тоже не поддержал.

В то же время, как сказал президент Зеленский, Украина рассчитывает на финансирование, полученное за счет замороженных российских активов, поскольку без этих средств страна не сможет функционировать.