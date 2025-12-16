Зеленский поддержал идею рождественского перемирия: что известно

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке идеи рождественского перемирия, которую предложил канцлер Германии Фридрих Мерц . По его словам, инициатива была озвучена официально и обсуждалась на переговорах, а также имеет поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки.

Об этом глава государства сообщил журналистам.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова поддерживать любые форматы прекращения огня, в том числе энергетическое перемирие.

«Я как президент безусловно поддерживаю такую идею. Любое прекращение огня мы будем поддерживать», – отметил он.

Президент подчеркнул, что Украина действует согласованно с партнерами в Европе и США в шагах, направленных на завершение войны. В то же время он отметил, что многое в этом процессе зависит от политической воли России.

Отдельно Зеленский отметил важность подготовки соответствующих документов, от которых также будет в значительной степени зависеть реализация инициативы прекращения боевых действий.

Напомним, что две недели назад спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что тема вероятного установления рождественского перемирия на фронте до сих пор вообще не обсуждалась.